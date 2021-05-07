Зеленский передал США новый элемент стратегии по Донбассу 7.05.2021, 7:33

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Владимир Зеленский

Тема была одной из центральных на встрече президента Украины и госсекретаря Энтони Блинкена.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Энтони Блинкеном передал на рассмотрение американской стороны один новый элемент стратегии урегулирования конфликта на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть».

«Стратегия нужна. Сегодня президент озвучил один новый элемент и передал его на рассмотрение американской стороны — что можно сделать с Донбассом. Такой прямо комплексной новой стратегии нет, но логика, которую вы озвучили, в переговорах присутствует», — сказал Кулеба в ответ на вопрос о совместной разработке с партнерами из США и G7 новой стратегии с учетом российской паспортизации оккупированных территорий.

Глава МИД сообщил, что во время визита Блинкена очень предметно и конкретно обсуждалось, как США могут помочь заставить Россию выполнить Минские договоренности и конструктивно вести себя в нормандском формате.

«Состав нормандского формата — это другая история. Даже не входя формально в формат, у США достаточно возможностей помочь с этим процессом, и последние недели это продемонстрировали», — отметил министр.

Он также сообщил, что во время встречи с Блинкеном речь шла о назначении спецпредставителя Госдепартамента США по Украине.

«Мы озвучили свое видение этого вопроса, государственный секретарь сказал, что они проанализируют наше видение и вернутся к нам с ответом», — уточнил он.

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