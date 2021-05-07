Отважная брестчанка: Я уверена, что сейчас у режима стадия агонии 2 7.05.2021, 9:57

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Фото: Белсат

Cамая темная ночь бывает перед рассветом.

В суде Московского района Бреста 7 мая вынесут приговор еще 14 лицам по «хороводному делу». Обвинение требует от года колонии до 1,5 года «домашней химии». Практика показывает, что такие же сроки назовет и судья.

Матери и дочери Елене и Виктории Лыскович грозит по 1,5 года «химии». С журналистами «Белсата» говорила преимущественно мать, Виктория в основном молча кивала. И только в конце добавила: «А что мне сказать? У нас с матерью позиция похожая. Жаль только, что вместе нас на «химию» не отправят, нас разделят, потому что мы «сообщницы».

– Безусловно, те события оставили отпечаток на нашей жизни и судьбе. Многим больно говорить о том, что чувствуют люди, и мы в том числе. Сейчас в стране – состояние тревоги, волнения, беспредела со стороны силовиков и нынешней власти, переживать такое очень тяжело. Но, тем не менее, все мы друг друга поддерживаем, мы вместе с дочерью, мы вдвоем, нам проще, – говорит Елена.

Елена Лыскович работает главным бухгалтером в строительной компании.

– У меня хорошая работа, и я могла бы на то, что происходило в стране в августе, не обращать внимания, но я не могла быть равнодушной, я давно хотела перемен. Я хотела быть с людьми, быть вместе с той частью нашего народа, который хотел правды и свободы, другой, свободной, жизни. 10 августа мы были в Кобрине и там увидели весь этот силовой беспредел, ощутили этот ужас на себе. Потом вернулись в Брест, тогда появились цепи солидарности, и мы не могли этого не поддержать, – отмечает Елена Лыскович. – Нас в семье трое: я, моя дочь и моя мама. И мы занимаем единую позицию, мы едины в своих целях и убеждениях.

Елена говорит, что на работе ее почти все поддерживают, хотя «кто-то больше боится, кто-то меньше, кто-то совсем не боится».

– Мы оказались, наверное, более активными. Как мне кажется, все люди объединились одной целью и одним желанием. Можно каждого человека по отдельности рассматривать, и каждый человек расскажет свою историю этой борьбы. Вместе с дочерью стояли в цепях солидарности, принимали участие в мирных митингах, пока не подошли к этой черте, когда случился тот день, когда у нас все пошло иначе и мы уже не имели той свободы, которая у нас даже была до 9 августа.

На полке у Лысковичей семейные фотоснимки, шарж – подарок с работы и фото с 18-летия дочери.

Фото: Белсат

Елена Лыскович вспоминает то мрачное время. Их задержали прямо на работе, публично надели наручники, отвезли в ИВС. И понеслось: административное дело, потом уголовное. 2 октября задержали, потом пошли суды – 5 октября, 9-го. В результате 30 суток провели в ИВС, и там же на них завели уголовное дело.

Но в семье считают, что они выбрали правильный путь.

– Прошли суды, мы увидели еще раз весь этот беспредел. Но, несмотря на все, мы стараемся не сдаваться. Мы не встали на путь, о котором мы потом пожалели бы, мы ни в чем себя не упрекаем, не виним, мы понимаем, что наш путь – единственно верный. И поэтому мы чувствуем поддержку многих людей – и знакомых и незнакомых, особенно в судах, это просто невероятно.

С другими обвиняемыми мать с дочерью прошли суды, говорят, что «объединились, стали одной командой, очень сильной».

– Именно там мы встретили замечательных и достойных людей. Естественно, мы не верим властям, судам и понимаем, что сейчас у нас нет закона, поэтому ничего не остается, как принять эту ситуацию такой, как она есть, и искренне верить, что все у нас будет хорошо, что Беларусь будет свободной. Вера, что мы придем к тому, чего хотим, дает нам силы перенести эту сложную ситуацию сегодня, – говорит Елена.

Она отмечает: если бы подобный хоровод возник до 9 августа, не было бы никакого уголовного дела, и люди даже не думали, что за безобидные танцы их будут судить.

Елена Лыскович. Фото: Белсат

– 13 сентября мы вышли поддержать людей, иначе поступить мы не могли и, конечно, были вместе, шли вместе, и ту остановку, которая тогда случилась и привела к уголовному делу, конечно, никто ее не планировал, никто о каком-то блокировании дороги и не думал, люди просто шли, пели и танцевали, и случился этот замечательный хоровод, который все запомнят на всю свою жизнь.

В тот момент никто не понимал, что за такие безобидные действия может быть такое наказание, что это выльется в преследование и репрессии. Тогда все были счастливы, «праздник случился в тот день».

– Чтобы хоровод был до 9 августа, это бы рассматривалось как самая обычная пробка, что бывает на дороге, когда собираются машины. Но все было преподнесено и сформулировано, чтобы создать эффект запугивания, только с такой целью. Люди, которые принимали участие в хороводе, были очень далеки от нарушений и беспорядков, – уверена Елена.

Елена и Виктория Лыскович вместе обвинены по «хороводному делу».

Фото: Белсат

Главное, отмечает женщина, что правда за ними, и важно быть вместе:

– Мы посмотрели, как проходят первые суды по «хороводному делу». Ясно, что приговор нельзя считать честным, справедливым и объективным. Как многие сейчас говорят, самая темная ночь бывает перед рассветом. Я уверена, что сейчас у режима стадия агонии. И каждый человек, умеющий думать, понимает, что это долго не может продолжаться. Никто не может назвать время, но все понимают, что вскоре это закончится.

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