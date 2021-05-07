Ученых озадачила древняя свинцовая находка во дворце Испании
- 7.05.2021, 10:29
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Под королевской часовней дворца в Алькасаре проходят реставрационные работы.
Испанские археологи обнаружили загадочный свинцовый саркофаг в королевском дворце эпохи Альмохадов. В нем в средневековье была похоронена маленькая девочка. Об этом пишет The History Blog (перевод - «Апостроф»).
Саркофаг нашли в Севилье, на юге Испании, во время реставрационных работ под королевской часовней готического дворца в Алькасаре.
До этого никаких захоронений в этом монументальном сооружении не находили и такая находка стала для археологов настоящим сюрпризом.
Свинцовый саркофаг имеет длину около 116 сантиметров, ширину около 40 сантиметров в изголовье и около 30 сантиметров в ногах.
Внутри находился поврежденный деревянный гроб, в котором было тело ребенка. На момент смерти девочке было около пяти лет.
Ученые отмечают, что ее погребение в королевском дворце говорит о высоком социальном статусе ребенка.
Подтверждают это и найденные артефакты: сохранившиеся кусочки ткани и кожи свидетельствуют о том, что девочка была роскошно одета.
Есть версия, что алтарь часовни не мог быть первоначальным местом захоронения девочки, даже если она принадлежала к очень влиятельной семье. Не исключено, что саркофаг сюда поместили во время последней реставрации в часовне 1930-1940-е годы.
Из волос девочки извлекут ДНК и проведут анализ, чтобы установить место рождения и проживания девочки, причину ее смерти.