Ученых озадачила древняя свинцовая находка во дворце Испании 7.05.2021, 10:29

3,542

Под королевской часовней дворца в Алькасаре проходят реставрационные работы.

Испанские археологи обнаружили загадочный свинцовый саркофаг в королевском дворце эпохи Альмохадов. В нем в средневековье была похоронена маленькая девочка. Об этом пишет The History Blog (перевод - «Апостроф»).

Саркофаг нашли в Севилье, на юге Испании, во время реставрационных работ под королевской часовней готического дворца в Алькасаре.

До этого никаких захоронений в этом монументальном сооружении не находили и такая находка стала для археологов настоящим сюрпризом.

Свинцовый саркофаг имеет длину около 116 сантиметров, ширину около 40 сантиметров в изголовье и около 30 сантиметров в ногах.

Внутри находился поврежденный деревянный гроб, в котором было тело ребенка. На момент смерти девочке было около пяти лет.

Ученые отмечают, что ее погребение в королевском дворце говорит о высоком социальном статусе ребенка.

Подтверждают это и найденные артефакты: сохранившиеся кусочки ткани и кожи свидетельствуют о том, что девочка была роскошно одета.

Есть версия, что алтарь часовни не мог быть первоначальным местом захоронения девочки, даже если она принадлежала к очень влиятельной семье. Не исключено, что саркофаг сюда поместили во время последней реставрации в часовне 1930-1940-е годы.

Из волос девочки извлекут ДНК и проведут анализ, чтобы установить место рождения и проживания девочки, причину ее смерти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».