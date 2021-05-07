Ученые США: Тепловая обработка менее чем за секунду может полностью убить коронавирус 6 7.05.2021, 11:05

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Это предотвращает распространение вируса на большие расстояния.

Ученые Техасского университета A&M разработали экспериментальную систему на основе тепловой обработки, которая способна нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2 за полсекунды и предотвратить его дальнейшее распространение.

Как пишет «Униан», применение тепла для нейтрализации SARS-CoV-2 было продемонстрировано и раньше, но в предыдущих исследованиях температура применялась от одной до 20 минут. Такой период времени не является практическим решением, так как это сложно и дорого.

Исследователи в журнале Biotechnology and Bioengineering поясняют, что тепловая обработка менее чем за секунду полностью инактивирует коронавирус, что предотвращает распространение вируса на большие расстояния.

Технология кроется в следующем: специалисты нагрели одну секцию трубы из нержавеющей стали, через которую проходит раствор, содержащий коронавирус. Эта экспериментальная установка позволяет коронавирусу, проходящему через трубку, нагреваться в течение очень короткого периода времени.

Применение раствора нагретого почти до 72 градусов по Цельсию в течение полсекунды, может снизить количество вируса в растворе в 100 тыс. раз, что достаточно для его нейтрализации и предотвращения передачи.

Эта термообработка является не только более эффективным и практичным решением для остановки распространения SARS-CoV-2 по воздуху, но также позволяет реализовать этот метод в существующих системах, таких как системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Исследователи ожидают, что этот метод тепловой инактивации может найти широкое применение и иметь глобальное влияние, не только в отношении SARS-CoV-2, но и других вирусах, таким как грипп, например.

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