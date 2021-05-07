Япония заблокировала четыре корабля ВМС России в ответ на провокацию в Цусимском заливе 8 7.05.2021, 12:05

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фото: wikimedia.org

В Токио заявили, что не допустят иностранных боевых кораблей у своих берегов.

Силы ВМС и ВВС Японии перехватили российские боевые корабли в ответ на провокацию. Речь идет о четырех Тихоокеанского флота РФ, которых японцы постарались заблокировать при переходе через Цусимский пролив. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Японии.

Несколько дней назад в этом направлении выдвинулись две группы боевых кораблей, которые преследовали неизвестные цели.

В Минобороны отметили, японские военные не проявили агрессию, а провели морской и воздушный перехват суден, направлявшихся через пролив в акваторию Восточно-Китайского моря. Ведомство также заявило, что действия военных были вызваны необходимостью предотвратить появление иностранных боевых кораблей у своих берегов.

"Мы пошли на серьезные шаги для обеспечения безопасности", – заявило ведомство.

Напомним, что отношения с Японией обострились после очередного спора о принадлежности четырех островов Курильской гряды, на которые претендует Токио. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на пленарном заседании глав внешнеполитических ведомств стран G7 выразил мнение, что странам нужно выработать единый подход к работе по сдерживанию агрессии Россией.

МИД Японии отмечает, что проблема северных территорий остается самой трудной в отношениях Японии и России. Правительство Японии намерено продолжить упорно вести переговоры с Россией.

В сентябре и октябре на Курильских островах прошли тактические учения пулеметно-артиллерийского соединения армейского корпуса Восточного военного округа РФ по противодесантной обороне. Япония выступила с решительным протестом.

Ранее Японский премьер заявил, что будет продолжать курс в отношении России, который проводил его предшественник на посту главы правительства Синдзо Абэ, ушедший в сентябре 2020 года в отставку по состоянию здоровья. "Мы будем продвигать вперед переговоры, опираясь на прежние договоренности между двумя странами, – сказал Суга. – Правительство стремится к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора".

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