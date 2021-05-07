«Чем ближе крах системы, тем безумнее ее законы» 3 Светлана Метелкина, «Салідарнасць»

7.05.2021, 12:39

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Фото: AFP

Цицерон был прав.

Ситуация становится все абсурднее. В последнее время что ни приговор, то песня. А то и приговор за песню.

Музыканты в переходе исполнили «Муры» — и сели на «сутки». Суд не постеснялся отправить их на нары за… «пикетирование пением». Вы же все прекрасно понимаете!

Вообще, когда начинаешь собирать примеры абсурда последних месяцев, волосы встают дыбом. Приговоры за шторы с национальным орнаментом, за облачка с сердечками на окнах, за хороводы… Такое ощущение, что люди, которые вершат правосудие и обеспечивают правопорядок, перестали бояться казаться глупыми и смешными.

Вот даже интересно, где была та черта, за которой вдруг стало не стыдно? Ведь должен же быть рубеж, который человек не может позволить себе перейти. Даже не по морально-этическим причинам (тут иллюзий давно нет), а просто по причине чувства собственного достоинства и уважения к самому себе.

Когда вместо сотый раз снятого БЧБ-флага жильцы «Каскада» вывешивали огромные бело-красные трусы, думали ли они, что люди в погонах не постеснятся и снизойдут до того, чтобы снимать трусы?

Или что силовики будут задерживать на акциях клоунов и плюшевых кукол? Что вообще чувствовала судья, когда ей принесли дело про выражение протеста зефиркой, и она ничтоже сумняшеся дала штраф 75-летней пенсионерке?

Вы думали они не смогут? Но они смогли. Сначала, наверное, было немного унизительно (по крайней мере, хотелось бы так думать), а после пошло как по маслу.

Поэтому нечего удивляться нынешнему маразму. То, что мы видим сегодня, это как раз и есть месть за их унижение. Месть за эти вот красно-белые трусы.

И сейчас задача наказать всех, кто выставил их идиотами и стал свидетелем этого падения. То есть, просто всех.

Вот и получайте приговоры за песни. Ну а то, что списка песенной «запрещенки» еще не издали — так не переживайте, скоро исправятся. Еще и в закон пропишут, чтобы было понятно, что петь, а что не петь, если вообще еще захочется это делать. С экстремисткой символикой уже проходили.

Впрочем, как говаривал Цицерон: «Чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы». А Цицерон, кажется, был не глупым малым.

Светлана Метелкина, «Салідарнасць»

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