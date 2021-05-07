Госдума и абсурд 2 7.05.2021, 13:15

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Эксперты – об очередном запретительном законопроекте, внесенном российскими депутатами на рассмотрение.

В Следственном комитете (СК) России поддержали законопроект о запрете отождествлять в публичном пространстве цели и действия Советского Союза и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны. Об этом накануне сообщили российские СМИ со ссылкой на официального представителя СК.

Ранее стало известно, что в Госдуму по инициативе представителей фракции «Единая Россия» внесен проект, который запрещает отрицать решающую роль СССР в победе над фашистской Германией. Кроме того авторы документа предлагают ввести запрет на отождествление советского и нацистского режимов.

Как указано в пояснительной записке к документу, внесение изменений в законодательство вызвано стремлением «поставить заслон явным оскорблениям в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на Победе».

Как будут наказывать нарушителей закона, пока неясно. Этот аспект прорабатывается. Карательные нормы предстоит также согласовать с правительством.

Кирилл Александров: «Это абсурд»

Кандидат исторических наук Кирилл Александров в интервью pусской службе «Голоса Америки» признался, что его в законопроекте больше всего поразила абсурдность формулировок и «глупость самой инициативы». По его мнению, предложения депутатов полностью несостоятельны. «Я за последние 25 лет не видел людей, которые бы позволяли себе, например, отождествлять цели Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне, – добавил он. – Это абсурд. Даже из людей самых экзотических взглядов никто не пытался утверждать, что СССР и Третий рейх преследовали одинаковые задачи. Это были государства-антиподы. Потому что большевизм и национал-социализм – совершенно разные доктрины и практики. Так что здесь и говорить-то не о чем».

Что касается отождествления решений командования, то эта формулировка выглядит еще более смешно, констатировал Кирилл Александров: «Как можно отождествлять решения, предположим, Верховного командования вермахта Германии с решениями руководством Наркомата обороны СССР или Генштаба Красной армии? – задается он вопросом. – Я этого не могу понять. Мне кажется, что те люди, которые изобретали эти формулировки, кроме школьного учебника по истории 70-х годов не читали ничего».

А что такое решающая роль в победе, продолжил рассуждать историк: «Тут можно просто взять калькулятор и посчитать. Если мне изменяет память, союзники, страны антигитлеровской оси только на европейском театре военных действий разгромили 176 дивизий противника. Большую часть Люфтваффе немцы потеряли на других фронтах (по разным оценкам, 60-65 %,), а не на Восточном (35-40%). Почти весь германский флот и основную часть подлодок немцы, понятно, потеряли в битвах с Королевским британским флотом и американцами. И как тут определить, чей вклад тут решающий? Если же здесь подразумевается количество принесенных в жертву солдатских жизней, то, это, наверное, больше свидетельствует об искусстве управления и командования войсками…»

Поэтому, честно говоря, я никакого смысла в принятии этого законодательства не вижу, кроме того, что оно позволит ужесточить репрессии, резюмировал Кирилл Александров.

Согласно Википедии, за время с 1 июля 1943 до 1 июня 1944 года количество немецких дивизий на Восточном фронте уменьшилось с 186 до 156. Одновременно за тот же период Германия на Западе и в Средиземноморском районе сконцентрировала до 106 дивизий (до этого там было 66 дивизий).

Игорь Чубайс: «Депутатская инициатива антиконституционна»

Профессор Московского экономического института, автор книг по истории Игорь Чубайс назвал законопроект «почти последним шагом в сторону создания государственной идеологии». По его оценке, это запрещено конституцией России. «Следовательно, депутатская инициатива антиконституционна, – утверждает он. – Историю определяет не государство, а историки. Если какие-то чиновники под видом депутатов хотят ввести запрет на правдивую информацию, на объективные оценки исторических событий, то они встают на очень опасный путь».

Само понятие «решающий вклад» является неправовым, убежден Игорь Чубайс: «Что значит решающий? С точки зрения потерь – да, мы понесли самые тяжелые потери в ходе Второй мировой, но это говорит о совершенно бездарной роли руководителя страны и военноначальников. По официальным данным, наши потери составили до 42 миллионов человек…В общем, это просто демагогия. Никаких критериев тут нет. Здесь неплохо бы вспомнить и слова Иосифа Сталина, который говорил, что без помощи США и Великобритании Советский Союз не выдержал бы напора Третьего рейха и проиграл войну (Никита Хрущев в своей книге “Время. Люди. Власть” подтверждает, что Сталин именно так и считал – В.В. ».

Кроме того, говоря о решающем вкладе СССР в победу во Второй мировой войне, не следует забывать, что той страны уже давно нет, как нет и победившего тогда советского народа, заметил профессор. При этом Москва явно замалчивает тот факт, что в Красной армии тогда наравне с русскими сражались украинцы, белорусы, грузины, казахи, узбеки и так далее, заключил Игорь Чубайс.

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