Названы семь самых полезных продуктов мая 7.05.2021, 14:10

Один из продуктов — редис.

Без овощей и зелени просто невозможно представить рацион питания человека. Они насыщают организм полезными веществами и витаминами, которые повышают наш иммунитет. О том, какие продукты стоит обязательно купить в мае, пишет smak.ua.

Одуванчики

Универсальный продукт, поскольку в пищу используют листья, цветки, стебли и даже корни одуванчика. Из листьев получается вкусный салат, цветки идеальны для приготовления варенья.

В одуванчике содержатся витамины С и В2, В6 и Р, каротиноиды, кальций, фосфор, марганец, медь, бор, никель. Также он богат на белки, углеводы, дубильные вещества, органические кислоты. Одуванчики полезны для тех людей, которые страдают от анемии или интоксикации организма.

Щавель

В щавеле содержатся витамины А, В1, В2, В6, а также натрий, фосфор, железо, цинк, йод, медь, фтор. Щавель богат на лимонную, аскорбиновую и щавельную кислоту. Он укрепляет зрение и улучшает состав крови, лечит бессонницу и восстанавливает женский цикл.

Щавель полезен для сердца и сосудов, используется как обезболивающее, противоаллергическое средство. Из щавеля можно приготовить огромное количество блюд: начиная от щи и заканчивая соусами.

Крапива

В составе крапивы находятся кальций, селен, цинк, железо, фосфор, медь, хлор, благодаря чему она эффективна при болезнях печени и мочевого пузыря. Также крапива улучшает пищеварение, повышает иммунитет, нормализует обмен веществ, останавливает кровотечение.

В кулинарии, как правило, используют лишь молодые листья крапивы. Из них вкусными получаются первые блюда, соусы и салаты.

Редис

В редисе содержатся витамины С, В, РР, калий, фосфор, натрий, магний, железо. Сок редиса улучшает пищеварение, снимает воспаление.

Редис обладает противомикробными свойствами, он улучшает работу сердца и укрепляет стенки сосудов. Однако редис противопоказан людям, которые страдают от заболеваний печени, почек и желудочно-кишечного тракта.

Спаржа

В ее составе находятся витамины С, А, железо, калий, антиоксиданты. Также спаржа богата на каротин и фолиевую кислоту, пищевую клетчатку. Из спаржи готовят различные закуски, супы, десерты, гарниры к мясу, начинки для пирогов. Подробнее об этом удивительном продукте читайте в нашем предыдущем материале.

Капуста

В капусте содержатся витамины С, В1, В2, РР, фолиевая кислота. Также капуста богата на калий, кальций, цинк, железо и фосфор. Регулярно употребляя капусту, можно укрепить сосуды и улучшить работу сердца. Капуста эффективно выводит холестерин из организма, обладает обезболивающим действием.

Из капусты готовят просто невероятное количество блюд. Ее варят, тушат, используют в качестве начинки для выпечки или просто добавляют салаты.

Шпинат

В состав шпината входят витамины С, В1, В2, В6, D2, клетчатка, йод, железо, каротины и фолиевая кислота. Шпинат укрепляет зубы, десна, сосуды, регулирует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает зрение. Из шпината вкусными получаются салаты, соусы и пасты.

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