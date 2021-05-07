Лукашенко: В пробирке мы вчера получили свою вакцину

Лукашенко: В пробирке мы вчера получили свою вакцину1
- 7.05.2021, 14:15
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Таракан наконец-то заметил вирус.
Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы получена своя вакцина от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Таракана.
— В пробирке мы вчера получили свою вакцину — белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину, — рассказал Лукашенко.
— Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой, — отметил Лукашенко.
Лукашенко обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса.
— У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится, — сказал он.