Лукашенко напуган иском против него в Германии 38 7.05.2021, 19:08

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Таракан также просит, чтобы вместо Германии его судили Великобритания, США и Франция.

Лукашенко испугался обращения немецких адвокатов в Федеральную прокуратуру Германии с заявлением о совершении им преступлений против человечности.

«Они меня будут судить... Кто вы такие, чтобы меня судить?», - цитирует его слова в пятницу, 7 мая, государственное агентство БелТА.

При этом Лукашенко отдельно раскритиковал тот факт, что заявление было подано именно в Германии.

«Пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма», - заявил Таракан.

5 мая стало известно об обращении четырех немецких адвокатов в Федеральную прокуратуру в Карлсруэ в связи с применением насилия в отношении мирных жителей Беларуси на фоне мирных протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Они заявили в прокуратуру от имени пострадавших от пыток белорусов о преступлениях против человечности, совершенных Лукашенко.

Юристы призвали Германию провести независимое расследование таких преступлений. При этом адвокаты сослались на так называемую универсальную юрисдикцию, предполагающую возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления, запрещенные международным правом и совершенные в других государствах.

По словам юристов, их клиенты пожаловались на телесные истязания, пытки лишением пищи и сна, оскорбления и унижения, вследствие чего здоровью всех их был нанесен серьезный вред. В частности, они сообщили о том, что им приходилось на протяжении многих часов стоять на коленях со связанными руками. «В целом действия властей можно назвать только зверскими», - отметили адвокаты. Представитель белорусской диаспоры в Германии заявил DW о «первом шаге на пути неизбежного признания режима террористической организацией со всеми вытекающими последствиями».

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