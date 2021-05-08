Черствые пряники и открытки вместо денег: как власть в России «помогает» ветеранам 3 8.05.2021, 10:59

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Шокирующие истории из разных регионов РФ.

Черствые пряники, просроченные обещания и открытки вместо реальной помощи. Как готовятся к празднованию Дня Победы в российских регионах и как помогают тем, кому повезло вернуться домой живыми, сообщает currenttime.tv.

89-летнему ветерану Виктору Кузнецову придется самому брать в руки лопату и спасать свое жилище от подтопления. Накануне праздника труженик тыла обратился в администрацию Ярославля с просьбой прокопать 10-метровый ров до ближайшей ливневки, чтобы отвести талые воды. В ответ получил только открытку с поздравлениями.

"Я обращаюсь в каждое выборное собрание, и никто ничего не делает, у нас улица названа именем Героя Советского Союза, у нас улица разбита, утки плавают по дороге", – рассказывает ветеран Виктор Кузнецов.

От администрации тюменского губернатора ветераны получили черствые пряники. Позже, правда, чиновники извинились за пряник, который успел зачерстветь настолько, что его невозможно разрезать ножом.

Александру Николаевичу Варламову – 96 лет. Он живет во Владикавказе. На фронт он попал 18-летним мальчиком в 1943 году. Служил в инженерных войсках. Дошел до Вены. В поздравлениях, особенно накануне праздника, дефицита нет, признается ветеран. К властям у него всего пара претензий – к 75-летию победы Варламову, как и многим другим ветеранам, обещали подарить автомобили, но потом очень быстро забыли об этом.

"Я думал, что к 95-летию я все получу, что положено мне по закону. Я послал с уведомлением, пришла бумага, что Путину вручили, министру обороны вручили, год проходит, никаких звуков нет", – говорит Александр Варламов.

Вторая проблема, о которой Александр Николаевич говорит с особенным возмущением, – это открытие, которое он сделал накануне праздника, изучая экономическую периодику.

"700 человек в Москве, чиновников, получают по 100 млн в год, а 101 получает 600 млн в год. Это немыслимая цифра. Помещики! За что боролись, на то и напоролись. Мы жили в Стране Советов, все богатства принадлежали народу, а сейчас принадлежат отдельным лицам", – возмущается Варламов.

Побывавший во времена своего военного детства и партизаном, и сыном полка Владимир Ильич Зайцев сегодня считает себя вполне благополучным 89-летним жителем Екатеринбурга. Ни у местных, ни у федеральных властей ни помощи, ни дополнительных льгот никогда не просил.

"Я никуда не обращался, ничего, я сам потихоньку здесь, доживаю", – говорит он.

Владимир Ильич интересуется политикой. Но до сих пор не может взять в толк, как российскому президенту и главнокомандующему удался маневр с мандатом на продление полномочий еще на два срока – президентскую клятву в первый раз Путин приносил 21 год назад.

"У него же срок уже по закону закончился уже давно. А народ его начал выдвигать. Не обращая внимания на Конституцию", – говорит Владимир Зайцев.

Несколько лет назад многие из них еще считали за честь лично присутствовать на парадах Победы в своих городах. Но теперь из-за коронавирусных ограничений увидеть торжества ветераны смогут только по телевизору или в интернете.

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