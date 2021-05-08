СБУ разоблачила в Одессе пропутинских агитаторов и ботоферму, которые готовили провокации к 9 мая 6 8.05.2021, 15:13

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Планировалось, что «сюжеты» будут освещать в российских СМИ.

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила работу сети ботоферм и интернет-агитаторов, которые якобы хотели дестабилизировать ситуацию в Одессе на майские праздники.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, пятеро жителей Одессы распространяли фейковую информацию, чтобы разжечь межнациональную вражду и пропаганду сепаратизма. Злоумышленники выполняли заказ кураторов на съемку, публикацию и распространение ложной информации о ситуации в Украине. Как отмечает СБУ, планировалось, что сюжеты будут освещать в российских СМИ, что создало бы «нужную информационную картинку» накануне и во время майских праздников.

СБУ прекратила работу «ботофермы», которую финансировали из России

В спецслужбе добавляют, что через соцсети они распространяли материалы, в которых призывали нарушить территориальную целостность и конституционный строй Украины.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ обнаружили печатные издания, символику с пропагандой тоталитарного режима, а также другую запрещенную законодательством продукцию. По версии следствия, они планировали распространять это во время массовых майских мероприятий.

Кроме того, работники СБУ заблокировали в Одессе работу ботофермы. Ее использовали для распространения в информационном пространстве антиукраинских и других противоправных призывов. Во время проведения обыска правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику с установленным специализированным программным обеспечением, а также телекоммуникационное оборудование.

Правоохранители открыли дело по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.

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