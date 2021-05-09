Врач Алексей Носов: Медики найдут, чем ответить этому режиму 9.05.2021, 8:03

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Фото: «Белсат»

Медработники — люди интеллигентные, будут придумывать, креативить.

В последнее время в Беларуси прокатилась череда арестов и увольнений среди врачей. Сайт Charter97.org поговорил о ситуации с сотрудниками Министерства здравоохранения с проживающим в испанской Валенсии врачом из Минска Алексеем Носовым, который активно следит за событиями в стране:

– Власти пытаются заставить людей работать под палкой, но понимаете, это приведет только до точки кипения. Минздрав приписывает определенные схемы лечения, можно их придерживаться, не выходить за рамки в отношении определенных людей, тогда получается, что врач не оказывает людям помощь. Болит? На тебе обезболивающее. Конечно, я утрирую, но лечение зависит только от врача и его умений. Тактику лечения выбирает сам доктор, ни руководство, ни кто-то еще.

Сегодня одни из самых опытных докторов уходят из-за этих репрессий, и часть из них уезжают за рубеж. На самом деле, я очень рад за этих людей, но это катастрофа для нашей медицины. Я уже не говорю про дефицит, потому что в Беларуси это вообще сумасшедшая вещь. Есть доказательства, что на периферии врачом считается медсестра или фельдшер, как в предреволюционной России. Скоро будет так, что если у тебя есть белый халат, то ты доктор.

Мое поколение, плюс-минус, училось у серьезных людей, со старой школы. Когда-то им предлагали серьезные контракты за границей, но там другая закалка. Многие остались, может ездили туда пожить, поучить других студентов, даже в Японию, но тем не менее возвращались. Однако, те, кто у них учились, уже мыслят другими категориями и многие поуезжали, потому что нет перспектив в стране.

Из моей группы с университета в Беларуси остались только двое, остальные все за рубежом. Очень многие уехали, большинство в Германию, кто-то в Америку, Польшу, куда угодно, даже в Австралию и не поверите, в Мадагаскар. Люди уезжают туда, где хорошо.

С такими знаниями ты понимаешь, что у тебя нет материально-технической базы, даже чтобы осуществить половину своих умений. Медицина шагнула вперед и это благодаря иммиграции, потому что последние ученики хороших учителей, советской школы, свалили. Естественно, некоторые остались, но все сокращается и откуда взять опыт? Если медицина не модернизируется, опыта брать неоткуда, то, наверное, подорожник начнем прикладывать.

Я нормально живу, устроен, работаю здесь по специальности, не мультимиллионер, но на жизнь хватает, и я хочу такого же для своих коллег, а я не лучший врач по своим знаниям и умениям. Люди уже отказались в развлечениях, практически в еде, чем люди питаются в Беларуси – ужас. Сейчас откажут и в медицине, что тогда будет? Как жить? За что мы платим налоги государству? На содержание «космонавтов» и «красаўцев"?

– Как вы относитесь к заявлениям Лукашенко о том, что «европейцы-мерзавцы» не помогли во время волны COVID-19? Ведь помощь фактически оказывалась.

– Я незнаком с ситуацией на этом уровне, могу только предполагать. Возможно, европейцы отказали в помощи, потому что они были сами в панике, это я сужу по ситуации в Испании, когда началась пандемия. Может, они представляли, куда могли пойти эти деньги, и как власть бы распределилась с ними.

Отношение руководства страны к пандемии на уровне цирка, каких-то комических выступлений. Я говорил это в начале пандемии, и он поступил именно так – вывел все население и сказал, что кто умер, тот умер, остальные выживут и будет иммунитет и светлое будущее с оставшимися. Такая политика в нашей стране.

– По всему миру идет ускоренная вакцинация, а Беларусь, фактически, ее проваливает. Кто в этом виноват?

– Виноват тот, кто дает приказы на эту вакцинацию, вот и все. У нас один человек только дает приказы. И швец, и жнец, и на дуде игрец, есть такое выражение, то есть и в задницу корове, и в ядерный реактор.

Сейчас еще происходит и следующая ситуация – европейские правительства заявили, что будут пускать в страны только вакцинированных людей с зарегистрированными вакцинациями в Европе. Какими являются: Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna. Чем из этого прививают в Беларуси или России? Конечно, сейчас Sputnik V будет активно продвигать себя в Европе, потому что иначе престиж вакцины упадет даже на территории России. Люди хотят путешествовать, там много богатых людей, свое объедут раз, два, а потом надоест.

– Одной из движущих сил протестов в Беларуси были именно медики. Вы удивились, что ваши коллеги были в авангарде протестных событий?

– Удивился? Я участвовал. Все люди равны, но медики всегда стояли впереди в плане прогресса, потому что им он интересен, они хотят развития. В Беларуси вышли те самые декабристы, которые надеялись, что это подтолкнет людей к каким-то действиям. Мне хотелось, чтобы этот режим ушел. Я тоже медик и понимаю, что каждый доктор должен вести за собой людей, показать – мы можем это сделать. Это всколыхнуло людей, и мы видели многотысячные марши. Да, пока перемены не пришли, но я надеюсь, что скоро мы победим. Пока мы видим, что власти репрессируют население, потому что эти люди двигатели всего. Теперь рабочие, но когда? Армия, где вы? Есть ли вы в Беларуси?

– Есть ли протестный потенциал у ваших коллег?

– Из медиков получаются не очень хорошие рабы, поэтому люди всегда будут бороться. Люди интеллигентные, будут придумывать, креативить, я думаю, что все будет. Нельзя жить скотом, и никто не хочет им быть.

Надо проявлять солидарность абсолютно всем. Есть забастовки, есть множество других способов, я не буду вдаваться в подробности, поэтому я вас прошу, давайте закончим это как можно скорее. Очень хотелось бы, чтобы все проявили солидарность, благодаря каким-то флешмобам, покажите, что вас много еще раз и этого будет достаточно. Только чтобы вас было прилично много и везде.

– Как вы оцениваете «стабильность» новых заражений коронавируса в Беларуси? Если сравнивать нашу страну с той же Польшей, то там можно увидеть по графику, когда волна пришла и ушла.

– Определенно у нас нет статистики, все умалчивают, запрещают и так далее. Некоторые заражения лечат, как пневмонию, грипп, еще как, поэтому это не идет в статистику. Тестов особо не делают, а если и делают, то антигенный, а у него достоверность страдает, даже у хороших и качественных.

Барселона и Мадрид хорошо держат планку, то есть в городах, где большое скопление населения. Валенсия зеленее и из-за моря выдыхается, совсем другой микроклимат. Изначально тут было не так уж и много заражений, но статистика здесь ведется абсолютно точно. Она здесь открытая, на испанском правительственном сайте показывают выявленные случаи, не выловленные, можно посмотреть по полу, возрасту, хроническим заболеваниям и так далее.

Хотелось бы добавить, что в Испании все носят маски. Например, в Германии можно ходить по улице без масок, а в помещении нужно одевать. У нас такой закон, что нужно везде быть в маске. Благодаря этому и мытью рук, то есть личной гигиене, исчезли такие вирусы и заболеваемости как грипп, аденовирус, ротавирус и многие другие сопутствующие вирусы. Грубо говоря, если простуда, то в основной массе это он прилетел. Как минимум можно заявить, что масками предотвратили небольшие локальные эпидемии других вирусов.

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