В Беларуси задержали еще троих врачей
- 4.05.2021, 17:59
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Коллеги, друзья и знакомые обеспокоены судьбой докторов.
Телеграм-канал «Белые Халаты» сообщает, что была задержана психолог Беседина Ольга Викторовна, врача невролога Александра Телего и врач стоматолог-хирург Сапун Станислав Андреевич
Ольгу была задержана в районе Ангарской 28 апреля. Как сообщают, в тот день было задержано около 10 человек.
Коллеги, друзья и знакомые обеспокоены судьбой Ольги. Им известно, что 30.04.21 был суд, однако его результаты неизвестны, где находится Ольга сейчас — непонятно. В доступных источниках информации о задержанных, сведений об Ольге не нашли.
Станислав работает в частных стоматологических клиниках «Апрель» и «Доктор Смайл». Доктор вышел на улицу с ребёнком и через пару минут возвратился домой с толпой неизвестных в гражданском, отдал ребёнка жене и был увезён.
Позже выяснилось, что он находится Окрестина. Что вменяют врачу — пока неизвестно, будем ожидать новостей.
3 Мая в Борисове задержали врача невролога Александра Телего. Сообщают, что ночью его избили в своей же квартире и увезли в СИЗО на другой конец страны — в Гродно.
Напоминаем, что известный врач Андрей Любецкий дал интервью менее чем за сутки до того, как его «забрали после обыска».