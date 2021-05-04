В Беларуси задержали еще троих врачей 4.05.2021, 17:59

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иллюстрационное Фото: svaboda.org

Коллеги, друзья и знакомые обеспокоены судьбой докторов.

Телеграм-канал «Белые Халаты» сообщает, что была задержана психолог Беседина Ольга Викторовна, врача невролога Александра Телего и врач стоматолог-хирург Сапун Станислав Андреевич

Ольгу была задержана в районе Ангарской 28 апреля. Как сообщают, в тот день было задержано около 10 человек.

Коллеги, друзья и знакомые обеспокоены судьбой Ольги. Им известно, что 30.04.21 был суд, однако его результаты неизвестны, где находится Ольга сейчас — непонятно. В доступных источниках информации о задержанных, сведений об Ольге не нашли.

Станислав работает в частных стоматологических клиниках «Апрель» и «Доктор Смайл». Доктор вышел на улицу с ребёнком и через пару минут возвратился домой с толпой неизвестных в гражданском, отдал ребёнка жене и был увезён.

Позже выяснилось, что он находится Окрестина. Что вменяют врачу — пока неизвестно, будем ожидать новостей.

3 Мая в Борисове задержали врача невролога Александра Телего. Сообщают, что ночью его избили в своей же квартире и увезли в СИЗО на другой конец страны — в Гродно.

Напоминаем, что известный врач Андрей Любецкий дал интервью менее чем за сутки до того, как его «забрали после обыска».

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