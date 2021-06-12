Шахтеры, отсидеться не получиться Telegram-канал «Ник и Майк»

12.06.2021, 15:01

«Беларуськалий» готовят к введению санкций.

Вот так выглядит указ, в котором изменили порядок реализации калийных удобрений.

Пять из семи пунктов – для служебного пользования. В том числе пункт, в котором вывозная пошлина на калийные удобрения поднята до 35 евро. Яркий пример того, что управление страной перешло в режим, когда никто ничего не должен знать. Сначала засекретили цены, теперь – пошлины. Следующий этап – как на пиратском корабле. Йо-хо-хо и бутылка рома! Только на корабле не Джек Воробей, а пират «Саша 7 рублей».

Так вот, Ник немного поузнавал, что написано в пунктах ДСП. Про повышение пошлины мы говорили. При этом теперь она должна выплачиваться в евро. Тут понятно, в бюджете дыры, нужно латать. А эта пошлина дает 600-700 млн долларов.

Кроме того, в пунктах содержится требование досрочно оплатить налоги и дивиденды. Общая сумма составит порядка 200-250 млн долларов.

Очевидно, что «Беларуськалий» готовят к введению санкций и забирают последние крохи. К чему это приводит на предприятии – писали ранее. Несчастные случаи один за одним. И это только начало… Шахтеры, к сожалению, отсидеться не получиться. Они рискуют вашими жизнями.

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