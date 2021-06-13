Байден нарушил королевский протокол в Великобритании 13 13.06.2021, 8:39

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Президент США вместе с кортежем из 18 автомобилей приехал на пять минут позже королевы.

Президент США Джо Байден нарушил королевский протокол во время встречи монарха Елизаветы II с лидерами стран Большой семерки на саммите в Великобритании.

Об этом сообщает Daily Mail, пишет «Новое время».

Сообщается, что Джо Байден вместе с кортежем из 18 автомобилей приехал на пять минут позже королевы во время встречи Елизаветы II с лидерами стран Большой семерки.

Согласно королевскому протоколу, монарх Великобритании должен приезжать на такие встречи позже глав исполнительной власти.

11 июня на юго-западе Англии в графстве Корнуолл начался саммит Большой семерки при участии лидеров США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Канады и Японии.

Это первая очная встреча лидеров с начала пандемии коронавируса. В качестве стран-гостей приглашены Австралия, Индия, Южная Корея и ЮАР.

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