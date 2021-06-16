Европа может остаться без кофе и шоколада 8 16.06.2021, 14:52

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Все из-за глобального потепления.

Поставки кофе и шоколада в Европу уже скоро могут быть нарушены из-за изменения климата, поскольку засухи бьют по странам-производителям этих товаров, говорится в исследовании, цитирует британскую газету The Guardian "Зеркало недели. Украины".

Исследование также показало высокую уязвимость импорта пальмового масла, используемого во многих продуктах питания и бытовых товарах, и сои, которая является основным кормом для кур и свиней.

Ученые прогнозируют возрастание риска засухи для сельскохозяйственного импорта Европу в целом. За последние 25 лет только 7% были земель были подвержены этому, но в следующие 25 лет эта цифра возрастет до 37%, даже если выбросы углерода резко сократятся. Нехватка поставок может привести к росту цен, считают исследователи.

В анализе рассматривалась только засуха; другие климатические воздействия, такие как наводнения и рост численности вредителей, могут ухудшить ситуацию. Однако в некоторых регионах риск засухи в будущем может снизиться, что позволит частично компенсировать потери урожая в других регионах.

"Последствия изменения климата происходят не только в пределах ваших границ", - сказал Эртуг Эрчин, сотрудник R2Water Research and Consultancy и Университета Врие в Нидерландах, возглавлявший исследование. "Исследование дает доказательства того, как мы взаимосвязаны в глобальном масштабе через торговлю и как бедствия, вызванные климатом, могут непосредственно касаться нашей жизни и быть действительно актуальными для нашего общества и экономики. Мы больше не можем просто игнорировать это".

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, говорит: "В ближайшем будущем поставки некоторых сельскохозяйственных культур в ЕС могут быть нарушены из-за усиления засухи в других частях света. Кофе, какао, сахарный тростник, пальмовое масло и соя являются наиболее климатически уязвимыми импортными продуктами".

ЕС потребляет треть мирового объема кофе, половина которого поступает из Бразилии и Вьетнама, весьма уязвимых к засухе по мере усиления глобального потепления, говорится в докладе. Колумбия и Кения становятся менее уязвимыми к засухе. Тепловые волны и грибок также наносят ущерб выращиванию кофе.

Европа на 100% зависит от импорта какао для производства шоколада, и анализ показал, что уровень уязвимости к засухе резко возрастет в Индонезии и Малайзии, и в меньшей степени в Кот-д'Ивуаре и Гане. Согласно исследованию, в 2050 году 28% импорта какао будет приходиться на районы с высоким уровнем уязвимости к засухе.

Пальмовое масло является одним из наиболее распространенных сырьевых товаров, и 61% этого импорта станет высоко уязвимым к засухе, особенно из Индонезии. Сахарный тростник в основном импортируется в Европу в составе переработанных продуктов питания, и 73% этого импорта становятся высокоуязвимыми к засухе. Анализ выявил низкую уязвимость к засухе для импорта кукурузы и подсолнечника.

Майк Ривингтон, сотрудник Института Джеймса Хаттона в Шотландии, не входящий в группу исследователей, сказал, что исследование было обоснованным. Но он сказал, что засуха - это лишь один из многих климатических рисков для сельскохозяйственных культур, таких как наводнения, рост заболеваний, потеря рабочей силы во время жары, а также потеря биоразнообразия, например, опылителей.

"Выводы исследования разумны в отношении засух, но недооценивают общую уязвимость", - сказал Ривингтон. "Продовольственные системы должны стать более гибкими, чтобы адаптироваться к экстремальным явлениям регионального изменения климата. Открытая торговля должна продолжаться без экспортных ограничений, чтобы обеспечить гибкость такого торгового движения".

Профессор Элизабет Робинсон из Университета Рединга сказала: "Это важное исследование, которое подчеркивает сложность проблемы продовольственной безопасности во все более взаимосвязанном и климатически небезопасном мире. Домохозяйства в Европе уже столкнулись с проблемой отсутствия продовольственной безопасности из-за засухи за рубежом. Например, во время продовольственного кризиса 2008 года домохозяйства с низким уровнем дохода особенно пострадали от роста цен на продукты питания".

Эрчин сказал: "Решение проблемы климата [на международном уровне] в корне отвечает интересам Европы". Он добавил, что помощь более бедным странам в сокращении выбросов и адаптации к глобальному потеплению из гуманитарных соображений очень важна: "Но, возможно, такая перспектива также может разбудить бизнес и политиков в Европе".

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