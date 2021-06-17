В Израиле возникли пожары из-за запущенных из сектора Газа ракет 17.06.2021, 9:33

фото: afp

Израильские военные были готовы к такому сценарию.

На юге Израиля, в районе Эшколь, спасатели тушили пожары, вспыхнувшие в результате запущенных ракет из сектора Газа, передает Times of Israel.

"К сожалению, мы привыкли к этому. Наша территория остается напряженной даже после окончания операции в Газе. Мы первые, кто попадает под обстрел, как только что-то случается в других местах", - сказал фермер Офер Либерман.

Напомним, из-за запланированного марша евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме в Израиле повышены меры безопасности. Как следствие, армия обороны по всей стране развернула систему противоракетной обороны "Железный купол".

Израильские военные были "готовы ко всем сценариям, включая восстановление боевых действий перед лицом продолжающихся террористических актов, исходящих из Газы".

Накануне самолеты ВВС Израиля атаковали тренировочный лагерь движения в секторе Газа. Израильская армия подтвердила несение ударов.

СМИ отмечает, что именно марш евреев-ультранационалистов через Старый город в Иерусалиме должен стать первым серьезным испытанием для нового премьер-министра страны Нафтали Беннета. Прежде всего из-за угрозы из сектора Газа - ХАМАС предупредила о возобновлении насилия, если марш все же состоится.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».