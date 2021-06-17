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Власти выслали церквям «разнарядку» по молитвам на 3 июля, а католики решили исполнить «Магутны божа»

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  • 17.06.2021, 10:44
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Власти выслали церквям «разнарядку» по молитвам на 3 июля, а католики решили исполнить «Магутны божа»
Фото: «Еврорадио»

Все пошло не по плану чиновников.

На официальном сайте Католической церкви Беларуси обновили сообщение, в котором был дан заочный ответ на призыв властей провести 3 июля в день Независимости всеобщую молитву «За Беларусь».

«Также в этот день, 3 июля, Курия поощряет в конце святой Мессы исполнить гимн «Магутны Божа», в котором будем просить Всемогущего Бога, чтобы сохранил нас и наш край от всего злого», — теперь сказано в сообщении, подписанном нотариусом курии Минско-Могилевской архиепархии ксендзом Романом Страшко.

Ранее сообщалось, что власти разослали разнарядки по молитве на 3 июля.

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