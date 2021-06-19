Крупная шведская компания Scandia Steel прекращает отношения с БМЗ 1 19.06.2021, 17:50

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Совет директоров компании отказался от Белорусского металлургического завода, как поставщика.

Неправительственные организации и белорусские диаспоры обратились к клиентам Белорусского металлургического завода, в том числе к Sсandia Steel Baltic, входящему в состав шведской компании Scandia Steel, принадлежащей фонду Storskogen, по поводу нарушений прав работников у его поставщика и соответствия этих нарушений их этическим правилам, пишет телеграм-канал «Баста!».

В своем ответе, адресованном 18 июня 2021 года Профессиональному союзу белорусов в Великобритании (PUBB), Scandia Steel заявила, что «мы серьезно относимся ко всем заявлениям о нарушениях прав человека, будь то в отношении нашей собственной деятельности или наших деловых отношений. Мы разделяем ваши опасения по поводу обращений с рабочими».

Совет директоров этого клиента БМЗ рассмотрел этот вопрос и решил «постепенно отказаться от БМЗ как поставщика и приостановить будущие заказы на поставку БМЗ».

Отказ Scandia Steel следует за решением концерна Michelin расследовать нарушения прав рабочих на БМЗ и недавней резолюцией парламента ЕС, в которой все предприятия ЕС просят «проявлять особую осмотрительность и выполнять свои обязанности по соблюдению прав человека» и «воздерживаться от любых новых инвестиций, а также выражать публичный протест. против продолжающихся репрессий белорусских властей в стране ».

После разразившегося на шведском телеканале TV4 скандала Агентство кредитного страхования Швеции (EKN) прекратило поддержку белорусских госпредприятий.

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