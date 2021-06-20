Вирусолог из Уханьского института снова заговорила 13 20.06.2021, 13:44

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Что рассказала Ши Чжэнли одному из ведущих американских СМИ?

В китайском городе Ухане, где в декабре 2019 года началась первая крупная вспышка COVID-19, расположен институт вирусологии, а в этом институте — центр по изучению новых инфекционных болезней. Кроме прочего, в этом центре изучают коронавирусы летучих мышей. Многие думают, что совпадение неслучайно.

The New York Times обсудила эти предположения с Ши Чжэнли, "женщиной — летучей мышью" из Уханьского института вирусологии, как ее прозвали в СМИ, и экспертом с мировым именем.

Лаборатории в Ухане и появление SARS-CoV-2 связывают две гипотезы. Они совпадают в том, что из-за несчастного случая могла произойти утечка. Но сторонники одной считают, что это был вирус, генетически модифицированный для изучения, а другой — что вирус возник в природе и попал к ученым с образцами от животных или людей, занятых на полевых работах. Ни одну из версий не удалось подтвердить. Большинство исследователей считает оба сценария маловероятными. Тем не менее гипотезы перестали быть маргинальными после того, как совместная миссия ВОЗ и китайских ученых фактически отмела их без достаточного обоснования. Еще чаще их стали обсуждать из-за докладов американской разведки и распоряжения нового президента США Джо Байдена провести новое расследование.

Журналисты The New York Times сначала коротко поговорили с Ши Чжэнли по телефону, а потом она ответила на их вопросы письменно. Вот что она сказала.

Ши Чжэнли не знает, как предоставить доказательства, которых не существует. Она сожалеет, что весь мир ополчился на невинного ученого.

До пандемии в ее лаборатории не было SARS-CoV-2. Самый похожий вирус, что у них был, генетически совпадает с SARS-CoV-2 только на 96%, о нем есть публикации в научной литературе. Другие вирусы не изучали тайком.

В 2012 году шахтеры в провинции Юньнань заболели неизвестной респираторной болезнью, позже в их шахте группа Ши Чжэнли нашла вирус, похожий на SARS-CoV-2. Но анализы не выявили у шахтеров коронавирусную инфекцию. Скоро Ши Чжэнли опубликует подробности в научном журнале.

Ее лаборатория не проводила и не участвовала в экспериментах, направленных на то, чтобы сделать вирусы более опасными. Они только изучали, за счет чего патогены могут перекинуться с одного вида на другой.

Некоторые эксперименты с коронавирусами летучих мышей проводились в помещениях второго уровня биологической безопасности, так как у ученых не было оснований считать, что эти вирусы могут инфицировать людей (всего уровней четыре: чем он выше, тем строже требования).

В институте не знают о трех сотрудниках, которые в ноябре 2019 года якобы обращались за помощью из-за неизвестной гриппоподобной болезни (об этом сообщала американская разведка). Ши Чжэнли попросила журналистов назвать имена этих сотрудников.

Ши Чжэнли и институт ничего не скрывали от ВОЗ и мирового научного сообщества (миссию ВОЗ и китайских ученых критиковали за то, что она сделала выводы, не имея доступа к медицинским картам сотрудников института, записям об экспериментах и базе данных вирусных геномов). Происходящее — спекуляции, основанные на полном недоверии.

Ши Чжэнли перестала исследовать происхождение SARS-CoV-2 из-за политизации этой темы.

Она уверена, что не сделала ничего плохого, поэтому не боится.

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