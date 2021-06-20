«Менеджменту YARA будет очень сложно игнорировать такое требование белорусских рабочих»2
- 20.06.2021, 20:24
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Пришло время вести моральный бизнес.
«Бусел» отреагировал на жесткое обращение стачкома «Беларуськалия» к норвжеской компании YARA:
ЕС, как и в случае с белорусскими нефтепродуктами, упрямо игнорирует страдания белорусского народа, потребляя дешевые ресурсы , поставляемые режимом Лукашенко.
— Нас удручает, что прибыль и благосостояние некоторых стран Европы достигается, в том числе, за счет угнетения народа Беларуси.
Менеджменту норвежской компании YARA будет очень сложно игнорировать такое требование белорусских рабочих. Пришло время отказаться от собственной прибыли ради восстановления закона и справедливости в Беларуси!