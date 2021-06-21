Партия Никола Пашиняна побеждает на выборах в Армении 21.06.2021, 7:34

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Никол Пашинян

«Гражданский договор» имеет более чем двухкратный перевес над соперниками.

Согласно подсчетам голосов на досрочных парламентских выборах в Армении, по данным ЦИК республики, лидирует партия и.о. премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор". Как сообщил Центризбирком Армении утром в понедельник, 21 июня, по итогам подсчета бюллетеней с 1996 из 2008 избирательных участков, "Гражданский договор" набирает 54,03% голосов, а блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" - 20,97%, сообщает "Немецкая волна".

За блок "Честь имею", сформированный вокруг партии экс-президента Армении Сержа Саргсяна, проголосовали 5,21% избирателей, за возглавляемую одним из крупнейших армянских предпринимателей Гагиком Царукяном партию "Процветающая Армения" - 3,96%.

Явка на выборах в парламент Армении составила 49,4%. 25 политических сил боролись за право формирования нового правительства. Проходной барьер для партийных блоков - 7%, для партий - 5%.

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