«Пока на отдыхе в Египте лечили от бронхита, коронавирус поразил треть легких» 8 21.06.2021, 8:41

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Минчанка заплатила за страховку на отдыхе, а когда она заболела ей посоветовали принимать таблетки от простуды.

«Все хорошо, можете лететь», — в минском аэропорту Галине вручили отрицательный результат теста на коронавирус и посадили на самолет в Египет. По прилете в Шарм-эль-Шейх они вместе с мужем и внуком заселились в отель. На этом приятная часть путешествия закончилась. Женщина почувствовала себя плохо, дальше были череда сообщений в страховую и визиты в местный госпиталь. Бронхит — посчитали врачи в Египте. Коронавирус — выяснилось в Минске.

«Выжили просто чудом»

Эта история началась в январе, но не закончилась хеппи-эндом, который устроил бы Галину, пишет onliner.by.

20 января она с мужем и внуком отправилась из Минска в Египет. По прилете почувствовала себя плохо. Были кашель, чувство сдавленности в груди, но без температуры. По словам женщины, когда она обратилась за помощью по номеру, указанному в страховом полисе «Купалы» (это был номер ассистирующей компании «Балт Ассистанс», с которой туристка вела переписку во время нахождения в Египте), ей посоветовали находиться в номере и принимать таблетки от простуды.

С каждым днем Галине становилось все хуже, но от страховой, по словам женщины, не было «адекватной помощи». Пропал аппетит, вкус еды не чувствовался.

Галине сообщили, что могут организовать визит к доктору, однако, если врач не зафиксирует высокую температуру, то ей придется оплачивать медуслуги самостоятельно. Но тогда температуры не было, и женщина решила не тратить деньги, поскольку ей было непонятно, что еще может приключиться.

— На пятый день поднялась температура. Был сильный кашель, казалось, я задыхаюсь. 26 января меня отправили в госпиталь. Я уже практически не ела, было очень сложно идти. Сделали капельницу, дали таблеток. Просила сделать тест на коронавирус, так как были соответствующие симптомы. Говорят: нет, не надо тест. Просила отправить меня в Минск, но получила отказ. Кстати, 27 января болели уже муж и внук. Выжили просто чудом, от коронавируса же могли и умереть. Хорошо, что с собой были тонометр, термометр и пульсоксиметр. Это помогло контролировать свое состояние: я фотографировала показатели приборов и отправляла их по номеру из страхового полиса.

Женщину удивило, что, несмотря на все подозрительные симптомы, ее не изолировали. С ее слов еду в номер не могли доставить, и было непонятно, что в таком случае делать — спускаться за ней самим, рискуя заразить других?

По возвращении в Минск тесты подтвердили коронавирус у женщины и ее мужа, их госпитализировали с поражением легких (у Галины было поражено 32% легких, у мужа — 10%).

— Когда я хоть немного отошла, обратилась в страховую компанию за возмещением ущерба. Получила отказ. Страховая отметила, что не может нести ответственность и контролировать качество услуг, оказываемых местными клиниками и врачами. Интересно, а кто тогда может? — задается вопросом Галина.

Что ответили в страховой?

Из ответа «Купалы» Галине следует, что женщина в Египте общалась с российской ассистирующей компанией «Балт Ассистанс»: именно она предоставляла туристке услуги по организации оказания медпомощи.

«Купала» в своем письме подтвердила, что расходы на лечение простудных заболеваний без повышения температуры страховщиком не возмещаются, а когда температура поднялась, то женщине организовали визит к врачу.

Галина также просила отправить ее и близких в Минск ближайшим рейсом. «Это, наверное, будет дешевле, чем возить нас по госпиталям», — посчитала женщина.

Но, по информации ассистирующей компании, показания к досрочной транспортировке в медицинской документации зафиксированы не были.

В своем требовании в адрес «Купалы» женщина также указала, что ей и родственникам не сделали ни ПЦР-тест на коронавирус, ни компьютерную томографию.

В страховой организации объяснили это так: в Египте сдача ПЦР-теста и проведение КТ возможны только по показаниям после осмотра врача, без показаний врача организовать это было невозможно. «Согласно медицинской документации, вам был диагностирован бронхит, и по данному диагнозу проводилось лечение», — отметили в «Купале».

Возможна ли компенсация?

Моральный ущерб из-за этой истории туристка оценила в 4208 рублей — столько стоила путевка Tez Tour, по которой Галина отправилась в Египет. В приложении к договору было указано, что туристка получает страховой полис «Купалы». Еще 219,75 рубля — стоимость препарата для разжижения крови, назначенного врачом после выписки из больницы. Итого 4426,75 рубля.

В то же время в «Купале» сослались на конкретный пункт в правилах страхования, в соответствии с которым моральный вред страховщиком не возмещается.

«К сожалению, мы, как страховая организация, не можем нести ответственность и контролировать качество услуг, оказываемых местными клиниками и врачами. Тем не менее заверяем, что ассистирующая компания старается проводить тщательный отбор медицинских учреждений и врачей. Понимаем, что подобные случаи расстройства здоровья приводят к физическим и нравственным страданиям, о чем искренне сожалеем, однако на основании изложенного „Купала“ не усматривает оснований для компенсации вам морального вреда по данному случаю», — таков был ответ.

Галина намерена искать правду дальше.

«Случай можно назвать уникальным»

Сейчас ситуацию изучают в Городском обществе защиты потребителей в Минске, куда женщина обратилась за помощью.

Журналисты поинтересовались у специалистов общества, на что может рассчитывать туристка. Там сказали, что этот случай можно считать уникальным.

— С такой ситуацией к нам обратились впервые. На данный момент нами направлены запросы в различные инстанции, в том числе в египетские медицинский госпиталь и ведомство, которое отвечает за здравоохранение. Надо разобраться, что произошло, почему было назначено именно такое лечение, ведь сразу по прилете у женщины был положительный тест на коронавирус, а через пару дней уже были антитела. Хотя уезжала она с отрицательным тестом.

Городское общество защиты потребителей также обратилось в Минздрав и центр гигиены и эпидемиологии, чтобы получить их комментарий: как вышло так, что Галина получила отрицательный результат теста на коронавирус, а буквально на следующий день почувствовала недомогание?

— Есть вопросы и к безопасности на отдыхе. В гостинице, по словам туристки, никто их не изолировал, все сводилось к тому, чтобы только не сказать, что у нее ковид, иначе отель пришлось бы закрыть на карантин.

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