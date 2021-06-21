Полезные рекомендации для водителей в жару 1 21.06.2021, 13:12

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Прогноз погоды грозит жарой вплоть до самых выходных: за +30 днем и не меньше +20 ночью.

Объявлен оранжевый уровень опасности, что указывает на то, что погодные условия представляют реальную угрозу. Сложно приходится в том числе водителям, пишет «Онлайнер».

Реальный случай

На трассе под Минском свежий кроссовер вдруг засигналил и рванул к краю проезжей части, в карман автобусной остановки. Из машины выскочил мужчина лет 35 на вид, нормального телосложения. Он замахал руками проезжавшему мимо велосипедисту:

— Вызовите скорую! Сердце!

Мужчина лег на землю, глубоко и часто дыша. Пока ехала скорая, он выпил воды и пару таблеток от давления из аптечки.

— Вроде отпустило. А то вдруг потемнело в глазах, когда был за рулем, все вокруг поплыло, успел только подумать: сейчас отключусь. Я-то сам ладно, но в машине ребенок. Жара такая стоит — невыносимо! — все еще с трудом рассказал водитель.

Высокая температура и духота могут достать любого, вне зависимости от возраста, физического состояния и того, есть ли в автомобиле кондиционер.

Что делать?

Оцените самочувствие

Собираясь в поездку — короткую или длинную — следует оценить собственное самочувствие. «Да я здоров как бык!» — такой подход не работает совершенно. Жаркая погода, в особенности с непривычки, чревата непредвиденной реакцией со стороны организма. Повышается утомляемость, замедляется скорость реакции, может возникнуть ощущение головокружения — все это реальные симптомы, которые в таких условиях могут появиться даже у здоровых людей. Жара — это стресс, критическая нагрузка, которой не всегда удается избежать и которую крайне опасно недооценивать.

Есть риск? Остановитесь

При малейшем ухудшении самочувствия за рулем необходимо остановить движение. Иногда достаточно сделать небольшой перерыв: подышать свежим воздухом, попить водички. Случается, что все куда серьезнее: необходима медицинская помощь или длительный отдых — в таком случае продолжать поездку нельзя ни при каких обстоятельствах. «Потемнело в глаза и все поплыло» — это происходит внезапно. Представьте, что может случиться, если водитель вдруг потеряет управление на дороге? Риск никогда не бывает оправдан.

Вода, аптечка

В автомобиле всегда должен быть необходимый запас воды, а в аптечке должны быть необходимые медикаменты на случай возникновения проблем с сердцем, давлением и т. д. Даже если это не пригодится Вам, не исключено, что помощь понадобится кому-то на дороге: будьте готовы.

Убедитесь в исправности кондиционера

В машине должна быть комфортная атмосфера. Сделайте все, что необходимо для этого: убедитесь, что кондиционер исправен, или проветривайте почаще — все равно, лишь бы дышалось хорошо.

Не стесняйтесь просить о помощи

Если самочувствие ухудшилось, попросите о помощи любого человека, который находится рядом: вызвать скорую, дать воды, найти таблетку в аптечке. Просто подстраховать на любой непредвиденный случай. В такую жару не всегда удается объективно оценивать свое состояние: помощь со стороны бывает просто необходима.

И сколько продлится такая погода?

Прогноз Белгидромета говорит о том, что жара сохранится по крайней мере до субботы. На сегодня в стране объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30...+33 градусов Цельсия.

При этом возможна небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый до умеренного. В Минске также небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха днем +30...+32 градуса.

22—23 июня также сохранится жаркая погода.

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