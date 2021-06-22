Санкции действуют: друзья Лукашенко засуетились

Санкции действуют: друзья Лукашенко засуетились1
- 22.06.2021, 15:00
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Рынок отреагировал незамедлительно.
IT-компания Synesis снова пытается спастись от санкций. В конце прошлой недели, сразу после сливов о том, что основатель компании Александр Шатров попадет в четвертый пакет санкций ЕС, была изменена структура собственности компании.
Как выяснило «Еврорадио», большую часть своих акций «Синезиса» Шатров переписал на одного из подчиненных. 81% компании сейчас принадлежит ее директору Юрию Сербенкову.
Еще в одной компании – «Синезис Стратус» – Шатров полностью вышел из списка собственников. Сейчас фирма на 100% принадлежит головной организации.
Сам «Синезис» попал под санкции ЕС еще в конце прошлого года. Компания пытается оспорить в суде решение ЕС, но результата пока нет.
Как сообщалось ранее, компанию обвиняют в том, что с помощью ее главного продукта – системы Kipod – силовики вычисляли участников акций протеста. В частности, есть сведения, будто с помощью этой системы был задержан активист анархистского движения Николай Дедок, скрывавшийся в Осиповичском районе.
Также 22 июня стало известно, что акции группы САФМАР, принадлежащие еще одному фигуранту «санкционных списков» – российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву — стали стремительно падать на бирже.