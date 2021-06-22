В Гомеле от коронавируса умер 18-летний студент 22.06.2021, 18:16

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фото: NN.by

Дмитрий учился на первом курсе БНТУ.

Первокурсник Белорусского государственного технологического университета Дмитрий К. умер 20 июня.

Дмитрий был родом из Мозыря. Учился в Минске, жил в общежитии, передает nn.by.

Как говорят студенты, Дмитрий приболел перед сессией и поехал в Мозырь. Поднялась температура. В Мозыре парню стало хуже. Его положили в больницу, потом перевели в Гомель. Там он умер после нескольких дней пребывания в коме, рассказывают студенты.

Информацию подтвердил сотрудник университета: мать парня рассказала ему, что Дмитрий умер после длительного пребывания в реанимации, действительно болел коронавирусом.

По словам одногруппников, Дмитрий не вакцинировался от коронавируса: то ли не хотел сам, то ли не успел.

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