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В Гомеле от коронавируса умер 18-летний студент

  • 22.06.2021, 18:16
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В Гомеле от коронавируса умер 18-летний студент
фото: NN.by

Дмитрий учился на первом курсе БНТУ.

Первокурсник Белорусского государственного технологического университета Дмитрий К. умер 20 июня.

Дмитрий был родом из Мозыря. Учился в Минске, жил в общежитии, передает nn.by.

Как говорят студенты, Дмитрий приболел перед сессией и поехал в Мозырь. Поднялась температура. В Мозыре парню стало хуже. Его положили в больницу, потом перевели в Гомель. Там он умер после нескольких дней пребывания в коме, рассказывают студенты.

Информацию подтвердил сотрудник университета: мать парня рассказала ему, что Дмитрий умер после длительного пребывания в реанимации, действительно болел коронавирусом.

По словам одногруппников, Дмитрий не вакцинировался от коронавируса: то ли не хотел сам, то ли не успел.

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