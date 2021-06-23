«Путин понял, что Лукашенко не следует оставлять ни единого шанса» 22 23.06.2021, 8:07

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фото: GettyImages

Кремль постарается, чтобы «критические обстоятельства» для диктатора обязательно наступили.

Вчера посол РФ в Беларуси Евгений Лукьянов пообещал официальному Минску полную поддержку в ситуации с санкциями. "Мы не бросим Беларусь. Мы – союзники. Союзники друг друга не предают. Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа", – сказал Лукьянов.

Клятвенные заверения в союзнической верности резко контрастируют с информацией, распространенной "Интерфаксом": оказывается, в третьем квартале 2021 года не предусмотрено поставок российской нефти на завод "Нафтан", попавший под американские санкции. Фактор бескорыстного "славянского братства", вероятно, в данном случае не сработал. И есть серьезные сомнения, что сработает в полной мере и в отношении других санкционных кейсов, пишет в своем телеграм-канале журналист Игорь Иляш.

На этом фоне обещания Москвы подставить режиму Лукашенко плечо в его безрассудном противостоянии с Западом выглядит скорее подстрекательством, провоцированием дальнейшей эскалации. Мол, не бойтесь, мы вас прикроем. Только вот никакой конкретной помощи в этой "экономической войне" Лукашенко не предложили. Интересно, что посол РФ также многозначительно заметил: ситуация может пойти как по оптимистическому, так и по пессимистическому сценарию. И можно только догадываться, что же он имел в виду в данном случае.

Политика Кремля в отношении Беларуси в стратегическом плане недальновидна и во многих смыслах иррациональна. Но все-таки некоторые правильные выводы из опыта своего сосуществования с Лукашенко Москва сделала. Путин понял, что Лукашенко не следует оставлять ни единого шанса на компромисс с Западом. А иначе Лукашенко вновь попытается убедить весь мир в том, что он - единственный "гарант независимости" Беларуси, из последних сил якобы сдерживающий российскую экспансию. Обратившись в августе 2020 года к Путину с просьбой помочь ему подавить мирные протесты, Лукашенко сам же этот миф и разрушил. А теперь делает все, чтобы подобный миф никогда не был реанимирован.

Если с лета 2015-го до лета 2020 года Лукашенко продавал на Западе свою "инаковость" от путинской России, то теперь всячески старается демонстрировать единение со "старшим братом". И в Москве с радостью ему подыгрывает. Только вот история с поставками российской нефти на "Нафтан" демонстрирует, что никакого сплошного фронта против западных демократий нет. Помогать Лукашенко в его войне с Западом Путин будет только в той мере, в которой эта помощь будет способствовать укреплению российских позиций в Беларуси. И чем выше будут потери режима Лукашенко в этом противостоянии, тем больше у России шансов расширить свое влияние.

Характерно, что Россия вовсе не торопится с подписанием интеграционных дорожных карт. Почему? Да потому что каждый день день нахождения Лукашенко у власти приближает тот момент, когда интеграция будет осуществляться только и исключительно на условиях Кремля. Задумка Путин заключается в том, чтобы Лукашенко капитулировал перед ним не в результате российского давления, а потому что иного выхода у него просто не останется. План, конечно, рискованный, но вполне реалистичный.

Посол Лукьянов, говоря о санкциях, заявил: Москва будет оказывать поддержку Минску "до самых критических обстоятельств". Что это за "критические обстоятельства" - он не уточнил. Но можно не сомневаться, что Кремль постарается, чтобы эти "критические обстоятельства" обязательно наступили.

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