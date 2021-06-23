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Создается база для распознавания белорусской речи

  • 23.06.2021, 16:49
  • 2,494
Создается база для распознавания белорусской речи

Каждый белорус может помочь.

Организаторы проекта «Мова прафесіі» приглашают всех белорусов присоединиться к «марафону» по записи небольших предложений на белорусском языке, сообщает телеграм-канал «Баста»

Процесс прост:

Нужно зайти на страницу и нажать на микрофон!

Начать начитывать предложения. Можно с телефона, можно без регистрации.

Также можно проверять уже начитанные другими людьми предложения, что тоже важно.

Начать процесс, посмотреть дополнительные советы, а также последнюю статистику по количеству озвученных предложений можно на сайте mova.pro.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

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