Создается база для распознавания белорусской речи
- 23.06.2021, 16:49
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Каждый белорус может помочь.
Организаторы проекта «Мова прафесіі» приглашают всех белорусов присоединиться к «марафону» по записи небольших предложений на белорусском языке, сообщает телеграм-канал «Баста»
Процесс прост:
Нужно зайти на страницу и нажать на микрофон!
Начать начитывать предложения. Можно с телефона, можно без регистрации.
Также можно проверять уже начитанные другими людьми предложения, что тоже важно.
Начать процесс, посмотреть дополнительные советы, а также последнюю статистику по количеству озвученных предложений можно на сайте mova.pro.