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В США представят исторический доклад об НЛО

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  • 24.06.2021, 21:00
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В США представят исторический доклад об НЛО

Доклад в значительной степени основан на свидетельствах военных летчиков.

Правительство США, которое некогда с откровенным скепсисом воспринимало рассказы о замеченных в небе НЛО, на протяжении десятилетий будоражившие воображение общественности, готовится выпустить обширный доклад о так называемых «неопознанных воздушных явлениях», в значительной степени основанный на свидетельствах американских военных летчиков, передает «Голос Америки».

В ближайшие дни американское разведывательное сообщество совместно с Пентагоном представит Конгрессу свой доклад по этой теме. Пентагон в последние годы опубликовал ряд снятых летчиками ВМС видеороликов, в которых запечатлены загадочные самолеты, по скорости и маневренности превосходящие известные авиационные технологии.

В преддверии публикации доклада представители Министерства обороны ясно дали понять, что всерьез относятся к проблеме, избегая при этом вопросов о потенциальном внеземном происхождении этих объектов. Доклад знаменует собой поворотный момент для американских военных, которые десятилетиями опровергали и дискредитировали любые сообщения о неопознанных летающих объектах и «летающих тарелках».

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжениях в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, опознанных или неопознанных, и расследуем каждое из них», – заявила представитель Пентагона Сью Гоф.

Капитан-лейтенант ВМС Алекс Дитрих была в числе летчиков с авианосца Nimitz, которые в 2004 году заметили у побережья Калифорнии неизвестный летательный объект, по форме напоминавший леденцы типа Tic Tac.

В интервью Reuters на этой неделе Дитрих рассказала, что этот эпизод был «профессионально и объективно» проанализирован военным командованием после того, как они с коллегами доложили об увиденном.

Как сообщила 3 июня газета New York Times, разведка не нашла доказательств того, что замеченные летчиками «неопознанные воздушные явления» являются космическими кораблями пришельцев, но не может объяснить необычные движения этих объектов и окончательно исключить их внеземное происхождение.

Ссылаясь на высокопоставленных представителей администрации, ознакомленных с засекреченной версией доклада, газета пишет, что подавляющее большинство из более чем 120 инцидентов с такими объектами за последние два десятилетия не были связаны с действиями американских военных или другими передовыми правительственными технологиями.

Доклад, который представит Управление директора национальной разведки, включает работу целевой группы военно-морского флота США, созданной Пентагоном в августе

2020 года для расследования инцидентов с «неопознанными воздушными явлениями». Важную роль в принятии решении о подготовке доклада сыграл сенатор Марко Рубио.

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