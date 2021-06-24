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США приветствуют введение секторальных санкций ЕС против режима Лукашенко

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  • 24.06.2021, 21:15
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США приветствуют введение секторальных санкций ЕС против режима Лукашенко
Фото: Reuters

США будут наблюдать за развитием ситуации в Беларуси.

Соединенные Штаты Америки приветствуют введение новых секторальных санкций Евросоюза против официального Минска и будут наблюдать за развитием ситуации в Беларуси в ближайшие недели, заявила заместитель помощника государственного секретаря США Кара МакДональд 24 июня на онлайн-форуме «Новая Беларусь против пыток», организованном белорусской диаспорой.

«США, как и многие страны по всему миру, были глубоко вдохновлены мирным протестом белорусов за возможность проголосовать на свободных и честных выборах, — отметила дипломат. — Но режим Лукашенко на мирное желание демократических перемен ответил репрессиями и насилием», передает БелаПАН.

МакДональд напомнила, что США являются одним из 17 участников Московского механизма ОБСЕ, в рамках которого независимые эксперты собирают информацию о нарушениях прав человека в Беларуси. «Правительство США получило много задокументированной информации о пытках и злоупотреблениях, — уточнила она. — Пытки во всех их формах — это ниже человеческого достоинства».

Как сообщалось, Совет Евросоюза 24 июня утвердил секторальные экономические санкции против белорусских властей. Это стало ответом ЕС на продолжающиеся нарушения прав человека в стране, репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на вынужденную посадку самолета Ryanair и задержание находившихся на его борту журналиста Романа Пратасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Новые санкции включают запрет на прямую или косвенную продажу, поставку, передачу или экспорт любому лицу в Беларуси оборудования, технологий или программного обеспечения, предназначенных для использования в мониторинге или перехвате интернета и телефонной связи. Запрещена передача товаров и технологий двойного назначения для использования в военных целях.

Санкции ограничивают торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и товарами, используемыми для производства табачных изделий. Ограничивается доступ на рынки капитала ЕС, запрещается страхование и перестрахование правительства Беларуси и белорусских государственных органов и учреждений. Европейскому инвестиционному банку запрещено финансировать проекты в государственном секторе, а государства — члены ЕС обязаны ограничить участие в Беларуси многосторонних банков развития, членами которых являются.

Ранее, 21 июня, был одобрен четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. В списке 78 физических и восемь юридических лиц. В тот же день новые санкции ввели США в отношении еще пяти белорусских юридических и 16 физических лиц. Среди юрлиц, против которых введены ограничения, указаны центр изоляции правонарушителей (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома, УВД Брестского облисполкома, внутренние войска МВД, главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД, Комитет госбезопасности.

Новые санкции ввели также Канада и Великобритания.

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