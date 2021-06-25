Даля Грибаускайте: Белорусы изменились 25.06.2021, 10:17

Даля Грибаускайте

Без поддержки Кремля Лукашенко был бы сейчас никем.

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью «Украинской правде» прокомментировала борьбу белорусского народа с диктатурой:

— У всех диктаторов судьба схожа: они не могут уйти сами и борются до последнего. Но что самое главное? Изменились белорусы. Они осмелились увидеть в Лукашенко террориста и диктатора. Без поддержки Кремля он был бы сейчас вообще никем. Однако такие диктаторы поддерживают друг друга и держатся за свои кресла до последнего. Иначе их ждет международный трибунал.

Это начало агонии, он это понимает, поэтому так сильно пытается задержать время, которое играет не в его пользу.

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