Microsoft: Российские хакеры совершили массовые кибератаки на госучреждения США и Великобритании 9 26.06.2021, 10:32

3,162

Также часть кибератак пришлись на Канаду и Германию.

Российская хакерская группировка Nobelium атаковала американские и британские госучреждения, IT-компании, неправительственные организации и аналитические центры. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

По данным Центра безопасности Microsoft, массовой хакерской атаке подверглись компании, учреждения и пользователи из 36 стран. В основном они были расположены в США (45%) и Великобритании (10%). Также часть кибератак пришлись на Канаду и Германию.

Большинство попыток хакеров Nobelium оказалась неудачными, выяснила Microsoft. Компании известно только о трех учреждениях, которые удалось взломать. Microsoft направит им соответствующее предупреждение.

Кроме того, компания обнаружила вредоносное программное обеспечение, которое было установлено на устройстве, принадлежащем сотруднику службы поддержки клиентов Microsoft. ПО предполагалось использовать для кражи информации и «запуска целенаправленных атак в рамках своей более широкой кампании». Компания отмечает, что быстро отреагировала и обезопасила устройство.

В конце мая Microsoft сообщила, что хакерская группировка Nobelium, связанная с Россией, атаковала американские госорганы, аналитические центры и неправительственные организации. Целью кибератак компания назвала сбор разведданных.

Microsoft считает, что Nobelium стоит за масштабной атакой на госорганы США через программное обеспечение SolarWinds, о которой стало известно в декабре 2020 года. Тогда атака затронула Госдеп, Минфин, министерства торговли и энергетики и другие ведомства. Газета The New York Times писала, что взлому подверглись более 250 федеральных агентств и предприятий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».