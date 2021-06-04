Девушка Илона Маска: Мы можем оказаться в ситуации, когда никому не нужно работать и всем комфортно жить 7 4.06.2021, 10:16

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Певица Граймс опубликовала эпатажное видео об искусственном интеллекте.

Певица Граймс, которая с недавних пор встречается с руководителем Tesla и SpaceX Илоном Маском, опубликовала скандальное видео в TikTok, сообщает nv.ua.

В ролике Граймс заявляет, что искусственный интеллект (ИИ) — не просто технология будущего. На самом деле, ИИ позволит человечеству покончить с «коллективным фермерством» и добиться построения коммунизма.

Граймс обращается к коммунистам всего мира с призывом перестать бояться искусственного интеллекта.

«Обычно коммунисты не являются большими поклонниками ИИ, — говорит Граймс. — Но если вы хорошенько подумаете, ИИ является самым быстрым путем к достижению коммунизма».

Как именно ИИ поможет достичь коммунизма, что такое в ее понимании коммунизм, и чем плохо «коллективное фермерство», Граймс в своем ролике не объясняет.

Она лишь говорит, что ИИ теоретически может помочь нам достичь изобилия: «мы можем оказаться в ситуации, когда никому не нужно работать, и всем комфортно жить».

По ее словам, ИИ автоматизирует «фермерство» и уничтожит коррупцию.

Многочисленные издания уже разорвали ролик Граймс на цитаты. Некоторые обозреватели не стесняются называть идеи певицы «идиотскими». Так Том Новак из Gizmodo указывает на то, что Граймс не понимает, что такое искусственный интеллект, как добываются ресурсы и что такое коммунизм.

Граймс не впервые эпатирует публику.

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