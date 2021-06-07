Захаров покинул пост главного тренера сборной Беларуси после позора на ЧМ по хоккею 20 7.06.2021, 12:14

8,094

Михаил Захаров

Его место может занять глава минского«Динамо» Крейг Вудкрофт.

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров покинул свой пост, пишет «Трибуна».

Как сообщает пресс-служба ФХБ, члены исполкома заслушали доклад Захарова о подготовке команды и ее выступлении на ЧМ-2021 в Риге.

Тренер подвел итоги прошедшего сезона и подал прошение об отставке, которое было принято исполкомом федерации.

Под руководством 59-летнего специалиста национальная команда заняла 15-е место на чемпионате мира-2021, который завершился 6 июня в Риге.

С 4 баллами в 7 поединках Беларусь финишировала на последней строке в своей группе. Прописку в элите наша команда сохранила благодаря тому, что из-за пандемии не проводились чемпионаты мира в низших дивизионах.

Выступление национальной сборной Беларуси на чемпионате мира в Риге было признано членами исполкома ФХБ неудовлетворительным.

Для Михаила Захарова это был третий приход к руководству сборной Беларуси. Он был назначен главным тренером 20 августа 2019 года, сменив на этом посту Андрея Сидоренко. До 10 сентября он совмещал работу в национальной команде с должностью в минской «Юности», но затем сосредоточился только на сборной.

Как стало известно «Еврорадио», новым главным тренером сборной Беларуси станет рулевой минского «Динамо» канадец Крэйг Вудкрофт.

По информации ресурса, он будет работать как минимум до осени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».