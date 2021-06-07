Ученые нашли неизвестную разновидность дождя на Солнце 7.06.2021, 16:55

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Дождь - обычное явление на Земле, а на Солнце есть похожее явление, называемое корональным дождем.

Это связано с нагревом короны и магнитным полем и играет фундаментальную роль в массовом цикле между горячей разреженной короной и холодной плотной хромосферой.

Ученые Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук нашли неизвестный тип коронального дождя на Солнце. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astrophysical Journal, пишет lenta.ua.

Корональный дождь обычно возникает при охлаждении и конденсации горячей плазмы в замкнутых линиях магнитного поля, после чего вещество начинает падать обратно на поверхность Солнца. Это явление подразделяется на две категории: дождь, вызванный вспышкой, и спокойный дождь. Новая разновидность коронального дождя возникает вдоль открытых структур магнитного поля при перезамыкании магнитных линий.

Более высокие открытые структуры магнитного поля соединяются с нижележащими замкнутыми петлями, образуя магнитный провал, в который устремляется плазма. Увеличение плотности плазмы в провале вызывает тепловую нестабильность, после чего происходит охлаждение и конденсация. Холодный конденсат падает к поверхности Солнца в виде коронального дождя.

Никаких вспышек в процессе переподключения и конденсации не обнаружено, поэтому новое явление относится к категории спокойного коронального дождя.

Ранее ученые выяснили, почему на Уране и Нептуне идут алмазные дожди. Алмазные дожди помогли объяснить, почему ядро Нептуна такое горячее: газовый шар излучает более чем в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца.

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