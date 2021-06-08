Эксперт: Санкционные списки надо расширить новыми именами из окружения Путина и Лукашенко 8.06.2021, 8:26

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Пришло время принципиально изменить подход.

Российский аналитик, политэмигрант Илья Заславский предлагает значительно расширить круг кремлевских олигархов, подпадающих под санкции за поддержку Путина и Лукашенко.

Как сообщает «Укринформ», об этом Заславский сказал в выступлении на международном форуме Democracy in Action: Zero Corruption Conference.

«Нужно больше имен для санкционных списков на Западе. Недавно я написал отчет, согласно которому кремлевские олигархи должны подпасть под санкции администрации Джо Байдена. Я их называю «кремлегархы»... Это кремлегархы из Альфа-банка, Трансмашхолдинга, другие. Что касается Беларуси, это Дмитрий Рыболовлев, имеющий с Лукашенко непосредственные связи, Михаил Гуцериев, который сейчас фактически спасает Лукашенко, и много других имен», - отметил Заславский.

По его словам, пришло время принципиально изменить санкционный подход к России и Беларуси.

«Надо перестать смотреть на один и то же круг приближенных к Путину людей - Ротенберг, Ковальчуки... Необходимо говорить также о новых именах, их десятки и десятки, которые должны подпасть под санкции. А иначе это просто будет «осуждения и беспокойства» и «нахмуренный лоб». Подобное не должно продолжаться после того, как диктаторы в течение десятилетий показывали свою реальную природу», - подчеркнул эксперт.

Илья Заславский - российский политический эмигрант, обличитель системы клептократии, которая сложилась в РФ, старший аналитик Free Russia Foundation, руководитель проекта Underminers.info (Вашингтон, США).

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