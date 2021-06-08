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В Литве задержали сразу три группы нелегалов из Беларуси за сутки

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  • 8.06.2021, 10:19
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В Литве задержали сразу три группы нелегалов из Беларуси за сутки
Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Охрана границы усилена.

Как сообщает Служба охраны госграницы Литвы, в понедельник, 7 июня, литовские пограничники задержали три группы нелегальных мигрантов, которые пришли из Беларуси.

Восемь человек были задержаны в Игналинском районе возле белорусской границы. Они предъявили иракские паспорта без шенгенской визы и попросили убежище.

Шесть иракцев без документов были задержаны в Шальчининкайском районе, четыре шриланкийца без документов – в Швенченском.

Литва отмечает всплеск нелегальной миграции со стороны Беларуси. С начала года было задержано более 290 нелегальных мигранта. Охрана границы с Беларусью усилена, обсуждается установка дополнительного оборудования.

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