В Украине появился Нью-Йорк 2 1.07.2021, 17:54

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Он находится в Донецкой области.

Верховная Рада переименовала в Нью-Йорк поселок Новгородское в Бахмутском районе Донецкой области. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании парламента, сообщает liga.net.

Постановление о переименовании Новгородского в Нью-Йорк поддержал 371 нардеп, против проголосовал один, воздержались – 25, не голосовали – 44.

Поселок носил название Нью-Йорк до 1951 года, пока не был переименован в Новгородское. Населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил так же назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.

В 2019 году часть жителей поселка Новгородское выступили за возвращение населенному пункту исторического названия – Нью-Йорк.

2 февраля 2021-го комитет Рады одобрил переименование поселка Новгородское в Нью-Йорк.

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