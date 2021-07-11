Диетологи выяснили, почему сало полезно есть утром 3 11.07.2021, 10:51

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Названы пять причин употреблять этот продукт, даже если вы на диете.

На первый взгляд сало наносит большой вред организму. Однако, в последнее время диетологи рекомендуют включить этот продукт в ежедневный рацион, пишет u-news.com.ua.

Сало можно употреблять вместе с сырыми овощами, заправленных нерафинированным подсолнечным маслом и натуральным уксусом (яблочным или виноградным), который является сильным антиоксидантом.

Но главное не злоупотреблять салом – если съедите больше, излишки отложатся на подкожной жировой ткани. Для взрослого человека суточная норма – 10-30 граммов.Еще один интересный факт – больше пользы от сала вы получите съев кусочек натощак. И вот несколько причин.

Сало стимулирует выработку желчи

Диетологи советуют употреблять этот продукт именно утром: сало стимулирует выработку желчи, тем самым способствуя нормальному пищеварению.

Сало очищает сосуды и защищает от образования бляшек

В подкожном жире свиньи содержится огромное количество жирорастворимых витаминов – А, D, Е, а также ненасыщенных жирных кислот. Именно эти вещества вместе очищают сосуды от холестериновых бляшек. Сало полезно при легочных заболеваниях, оно выводит из организма тяжелые металлы, очищает кровеносные сосуды, обладает противоопухолевыми свойствами, в нем не живут гельминты-паразиты.

Сало полезно для ума

Лецитин, входящий в его состав, полезен для сосудов головного мозга. Поэтому, если "не включились" в работу или не можете сконцентрироваться, съешьте кусочек.

Все для иммунитета

Сало содержит «полезный» холестерин и жиры, которые принимают активное участие в развитии клеточных мембран, необходимых для построения иммунитета. Съедая всего кусочек сала утром вы будете меньше болеть. Кстати, в сало при солении добавляют еще и чеснок, который вообще незаменим в холодное время года и может стать отличной антигриппозной профилактикой.

Перекус салом вместо пирожков

Кусочек сала – прекрасный «снэк» в рабочее время. Оно хорошо усваивается, не перегружает печень и дает аж 9 килокалорий энергии на 1 грамм продукта. Это гораздо полезнее, чем даже колбаса, булочка или пирожки. Недаром именно сало берут с собой в походы и на полевые работы. Оно дает огромное количество энергии, которую сложно получить от других продуктов.

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