Джокович выиграл Уимблдон 11.07.2021, 20:05

Фото: AFP

Сербский теннисист повторил рекорды Надаля и Федерера.

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над итальянцем Маттео Берреттини в финале Уимблдонского турнира. Матч соперников завершился со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3, передает РБК.

По ходу первого сета серб вел со счетом 5:2, но позволил сопернику выиграть его на тай-брейке. Во втором счет был 4:0 в пользу Джоковича, однако итальянец смог оказать сопротивление, итоговый счет – 6:4. В третьем успех был переменным, но сильнее оказался серб – 6:4. В четвертом cчет был 6:3 вновь в пользу Джоковича.

Победа на Уимблдоне-2021 стала для Джоковича шестой. Ранее он выигрывал турнир в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.

Всего на турнирах серии «Большого шлема» серб становился лучшим 20 раз. После победы над Берреттини он сравнялся по этому показателю с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером.

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