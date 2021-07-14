В Украине целый ряд пророссийских депутатов вызвали на допрос 1 14.07.2021, 14:17

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Их вызвали по делу «Харьковских соглашений» с Россией.

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос народного депутата от ОПЗЖ Юрия Бойко и члена депутатской группы «За будущее» Игорь Палица.

Повестки о вызове размещены на сайте СБУ.

Кроме Бойко и Палицы, на допрос вызваны нардепы от ОПЗЖ Виталий Борт и Игорь Ларин, а также внефракционный Дмитрий Шпенов.

Допрос будет проводиться в Главном следственном управлении СБУ. В повестках указано, что депутатов вызвали для участия в допросе свидетеля.

Пресс-секретарь СБУ Артем Дегтяренко уточнил в комментарии «Новому времени», что всех надрепов вызвали по делу «Харьковских соглашений».

11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации «харьковских соглашений» 27 апреля 2010 года и действия депутатов.

12 марта СБУ начала исследовать обстоятельства подписания и ратификации «харьковских соглашений», открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.

21 апреля 2010 в Харькове тогдашний президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы для получения скидки на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидку - перед подписанием «соглашений» РФ вдвое искусственно завысила цену.

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