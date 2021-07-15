Ливни в Минске: стоит ли ждать подтоплений сегодня? 15.07.2021, 11:17

Фото: charter97.org

В каких местах заливает столицу и что с этим делать.

Вчера вечером в Минске был ливень. В некоторых районах это привело к подтоплению улиц, повлекло остановку транспорта. Наиболее сложная ситуация была в центре столицы, читатели onliner.by прислали видео, которые позволяют оценить масштаб произошедшего.

Где заливало?

В ГАИ Минска сообщили, что в вечернее время 14 июля скопление воды было зафиксировано на участке улицы Интернациональной от улицы Комсомольской до улицы Ленина. Похожая ситуация возникла и на улице Чкалова, рядом с домом №1, а также на перекрестках Партизанского проспекта с улицей Кулешова и проспекта Независимости с улицами Ленина, Интернациональной и Толбухина.

Движение транспорта в этих местах было затруднено.

Видео в чат-бот Onliner прислали читатели.

«Сотрудники ГАИ круглосуточно ведут мониторинг улично-дорожной сети города и готовы оказать помощь всем участникам дорожного движения, оказавшимся в затруднительной ситуации», — отметили в Госавтоинспекции.

Что делать?

В ГАИ порекомендовали водителям при сильном дожде и ветре парковать свои автомобили вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. В случае подтопления проезжей части не следует пытаться преодолеть такие участки.

«Нужно медленно перестроиться в крайний правый ряд или съехать на обочину и остановиться. Нелишним будет включить аварийную сигнализацию», — говорят в Госавтоинспекции.

Общественный транспорт

Сказалась непогода и на работе общественного транспорта. В частности, по информации «Минсктранса», с 21:19 на проспекте Пушкина и улице Притыцкого в направлении улицы Бельского из-за погодных условий произошла остановка движения троллейбусов на маршруте №77. В 21:43 движение было возобновлено.

С 21:46 на улицах Калиновского и Кнорина в обоих направлениях из-за погодных условий произошла остановка движения троллейбусов на маршруте №61. Движение было возобновлено в 22:05.

Прогноз на сегодня

По информации Белгидромета, сегодня, 15 июля, в Беларуси сохранится жаркая погода с переменной облачностью. Местами по стране пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +29...+34 градуса Цельсия, в отдельных районах +35...+36.

В Минске осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха утром и днем +30...+33, вечером +23...+26.

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