Мария Колесникова: Знаю, что многие устали, но мы уже победили! 5 17.07.2021, 16:17

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Вместе мы со всем справимся.

Политзаключенная Мария Колесникова из СИЗО рассказала, что «выдавливать из себя раба, по капле сложно, но необходимо для нас». Слова Марии передает телеграм-канал Виктора Бабарико.

—Я искренне восхищаюсь и горжусь белoрусами. Знаю, что многие устали и может казаться, что война белoрусcких властей против собственного народа никогда не закончится. Но это не так.

Мы уже победили: прежде всего свое безразличие — это самое важное. Это очень сложно — выдавливать из себя раба, по капле, но необходимо для нас, для нашего будущего.

Мы вместе с этим справимся. Я горжусь, что белoруска.

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