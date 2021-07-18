«Ник и Майк»: Здоровье «синепалого» разваливается, как экономика и инфраструктура страны 5 18.07.2021, 12:24

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Фото: ТАСС

Поэтому забираем свои деньги и идем в отпуск.

Гродно вчера остался без «праздника». Так готовились открыть мост с подсветкой патриотичных цветов, а тут синепалый пират по просьбе общественности не прилетел, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Однозначно можем утверждать, что дело не только в том, что открытие отдельно взятого примерно-показательного моста на фоне тонущего Гродно, может вызвать волну непонимания. Хотя картинка получилась бы шикарная. Представьте себе эту жесть - видео в красно-зеленых цветах и с музыкой. Инфернальное болото.

Но на картинку забили в Александрии, когда «праздник» не остановился на фоне улетающих надувных конструкций и детских травм. В итоге привлекли к ответственности не тех, кто устроил полеты на «ковре-самолете», а того, кто это снял на видео.

У хунты давно моральный компас отказал. Все зависит от прихотей синепала. А сами прихоти, как оказалось, от состояния здоровья, которое несмотря на усилия медицины, уже далеко не то.

Хотели провести параллель с состоянием инфраструктуры в стране, где тоже все разваливается: от ливневки до крупных предприятий и мостов. Но тут, кроме внешней картинки, все плохо - совпадений нет. В здоровье синепала ресурсы вкладываются, а на инфраструктуру давно забили.

Поэтому пока инфраструктура и экономика, как и синепал, все еще подают признаки жизни - забираем свои деньги и идем в отпуск. Пусть «красаўцы» постоят у станка.

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