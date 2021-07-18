Медики назвали специю, которая продлевает жизнь и укрепляет иммунитет 2 18.07.2021, 13:48

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Она также очищает сосуды от холестерина и лечит желудок.

Долголетие могут принести не только регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек, но и сбалансированное и правильное питание.

Врачи посоветовали, какой продукт включать в ежедневный рацион, чтобы укрепить организм и продлить жизнь, сообщает u-news.com.ua.

Специалисты рассказали об овоще, который придает блюдам острый вкус. Речь идет об остром перце чили.

Отмечается, что в течение тысячелетий люди получали удовольствие от добавления перца чили в свою пищу. Но кроме «поджигания» вкусовых рецепторов, перец чили содержит различные питательные вещества, антиоксиданты и растительные соединения, которые помогают поддерживать общее здоровье.

Капсаицин, соединение, которое придает перцу его остроту, помогает повысить уровень «хорошего» холестерина и очистить кровь от «плохого», который закупоривает артерии. Перец также содержит калий, способен снизить кровяное давление. Высокий уровень холестерина и гипертония повышают риск сердечных заболеваний. Исследования также показывают, что регулярное употребление перца чили может помочь снизить риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Острый овощ содержит растительные соединения, которые поддерживают здоровье глаз, такие как лютеин и бета-каротин. Вместе эти антиоксиданты защищают от катаракты, дегенерации желтого пятна и других глазных заболеваний.

Вопреки расхожему мнению, перец чили на самом деле действует как анти-раздражитель в желудке, говорят специалисты. По их словам, этот овощ может подойти для лечения язвы желудка и уничтожения вредных бактерий в кишечнике.

Витамины А и С в перце чили играют ключевую роль в повышении иммунитета. Они также помогают бороться с вредными бактериями и вирусами, которые могут вызвать инфекцию.

Последние исследования показали, что люди, которые едят красный перец чили, чаще живут дольше, чем те, кто этого не делает. Ученые утверждают, что регулярное употребление перца чили снижает риск преждевременной смерти на 13%.

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