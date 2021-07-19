Названы два самых мощных и питательных продукта на Земле 3 19.07.2021, 11:47

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В них белка больше, чем в курице, мясе и яйце и что особенно важно - этот белок усваивается организмом на 95%.

Знаете, в каких двух продуктах содержится более 650 витаминов, микроэлементов, аминокислот? Всего два обычных, простых продукта содержат все известные витамины, в том числе каротин, витамины группы А, В1, В2, В6, В12, С, провитамин D, К, PP, Е, фолиевая кислота, биотин, кальций, фосфор, магний, калий, цинк, йод и многое другое, пишет healthinfo.ua.

Также они содержат все необходимые для человека аминокислоты, включая незаменимые (более 40 видов аминокислот).

И кроме того эти же продукты являются главным источником протеина (белка). В них белка больше, чем в курице, мясе и яйце. И что особенно важно – этот белок усваивается организмом на 95%, а, например, белок курицы усваивается на 30%.

Особенно важный и крайне редко встречающийся компонент – это хлорофилл. Именно хлорофилл помогает нам быть активными, быстрее обновлять кровь и ткани, выглядеть красивее и моложе.

Вот эти два продукта, о которых важно знать каждому из нас: Хлорелла и Спирулина

Хлорелла и спирулина – это микроводоросли, которые существуют на Земле более 4 млрд. лет.

Из клетки хлореллы произошли все растения на Земле, а из клетки спирулины – органические вещества, которые стали пищей для животных, помогая развивать весь животный мир.

Тысячами исследований из многих стран доказано, что спирулина и хлорелла – это самые мощные питательные продукты на Земле.

Хлорелла, кстати, является пищей космонавтов, и она всегда есть в их рационе, в том числе при полетах в космос.

Хлорелла и спирулина примерно похожи по своему составу, но при этом принципиально по-разному влияют на наш организм.

Главное сходство в обоих из них – это высочайшее содержание белка (более 50%), который максимально усваивается организмом. Именно этот белок и нужен нашему организму для восстановления, роста мыщц и всех тканей.

И второе по важности качество спирулины и хлореллы – это то, что в них содержится наибольшее количество питательных веществ, витаминов и микроэлементов среди любой другой еды мира (больше, чем в любом фрукте, овоще, растении, мясе, рыбе и прочих продуктах).

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