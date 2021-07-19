Основатель Amazon Джефф Безос отправляется в космос 2 19.07.2021, 19:42

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Где смотреть трансляцию первого пилотируемого полета Blue Origin.

Во вторник, 20 июля, Blue Origin — компания, принадлежащая самому богатому человеку мира Джеффу Безосу, — планирует свой первый суборбитальный полет с пассажирами на борту. Среди участников будет сам Безос, передает BlueOrigin.com .

Первый пилотируемый космический полет Blue Origin на аппарате New Shepard запланирован на 20 июля, в 16:00 по минскому времени, однако из-за погодных условий время может меняться. Выбор даты не случаен — это произойдет в 52-ю годовщину миссии Аполлон-11, в день высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.

С момента запуска на официальном сайте BlueOrigin.com будет происходить прямая трансляция с астронавтами. Команда отправится в космос из пустыни Западного Техаса и мест для присутствия зрителей поблизости нет.

Экипаж Безоса довольно необычен: это сам основатель, его брат Марк, 82-х летняя астронавтка, участница Mercury 13 Уолли Фанк и 18-ти летний Оливер Деймен, окончивший школу год назад. Таким образом, в космосе побывает самый старый и самый молодой человек за всю историю, тогда как обычно средний возраст астронавтов около 34 лет.

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