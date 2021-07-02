США на федеральном уровне ввели мораторий на смертную казнь 1 2.07.2021, 13:52

Меморандум подписал генеральный прокурор страны.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд выпустил меморандум о введении временного моратория на смертные казни.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции.

«Мы должны обеспечить не только соблюдение гарантированных Конституцией и законами Соединенных Штатов прав всем участникам уголовного правосудия, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в случае преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь», — подчеркнул Гарланд.

В Минюсте отметили, что за последние два года внесли некоторые изменения в процедуру и провели первые за 17 лет казни на федеральном уровне в виде смертельных инъекций. Однако сейчас требуется оценить гуманность этого способа, а также детально рассмотреть сами поправки, разрешающие казнить федеральных преступников.

Для этого министерство намерено провести ряд консультаций с федеральными ведомствами, властями штатов, медицинскими экспертами. Сколько времени займут проверки и консультации и как долго продлится мораторий на смертную казнь, не сообщается.

Смертная казнь на федеральном уровне в США не проводилась с 2003 до 2020 года. В то же время власти штатов могли самостоятельно назначать и проводить ее. В 23 американских штатах смертная казнь запрещена.

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