В Беларусь приедут лучшие снайперы в мире 37 20.07.2021, 19:03

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Они будут находится в стране с 22 августа по 4 сентября.

Беларусь в четвертый раз примет лучших снайперов специальных подразделений из 20 стран мира на конкурс «Снайперский рубеж» АрМИ-2021, сообщает Минобороны.

Как отметил тренер белорусской команды подполковник Артем Павлов, формат проведения конкурса в этом году абсолютно новый. «Одна из главных особенностей — новое мишенное оборудование отечественного производства, которому нет аналогов в мире».

Еще одна особенность конкурса — использование тепловизионных прицелов для стрельбы ночью. Белорусские снайперы на конкурсе будут поражать мишени из снайперских винтовок ORSIS T-5000. Также в упражнении «взаимодействие» будут использоваться пистолеты Макарова. В прошлые годы белорусские снайперы трижды завоевывали золото.

Конкурс пройдет с 22 августа по 4 сентября.

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