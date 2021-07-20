В Беларусь приедут лучшие снайперы в мире

В Беларусь приедут лучшие снайперы в мире37
- 20.07.2021, 19:03
- 23,326
Они будут находится в стране с 22 августа по 4 сентября.
Беларусь в четвертый раз примет лучших снайперов специальных подразделений из 20 стран мира на конкурс «Снайперский рубеж» АрМИ-2021, сообщает Минобороны.
Как отметил тренер белорусской команды подполковник Артем Павлов, формат проведения конкурса в этом году абсолютно новый. «Одна из главных особенностей — новое мишенное оборудование отечественного производства, которому нет аналогов в мире».
Еще одна особенность конкурса — использование тепловизионных прицелов для стрельбы ночью. Белорусские снайперы на конкурсе будут поражать мишени из снайперских винтовок ORSIS T-5000. Также в упражнении «взаимодействие» будут использоваться пистолеты Макарова. В прошлые годы белорусские снайперы трижды завоевывали золото.
Конкурс пройдет с 22 августа по 4 сентября.